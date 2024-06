Майлі Сайрус назвала якості, які успадкувала від свого батька

Співачка зізналася, що завдяки батькові вона стала тим, ким є в музичній індустрії.

31-річна співачка, авторка пісень та акторка Майлі Сайрус зізналася, що вона успадкувала нарцисизм від свого батька Біллі Рея Сайруса, який розлучається з третьою дружиною Файєрроуз через сім місяців після весілля через "неналежну поведінку в шлюбі". Про це знаменитість розповіла в програмі Девіда Леттермана My Next Guest Needs No Introduction.

За її словами, від батька їй також дісталися музичні здібності, завдяки яким вона здобула славу і багатство.

Зацикленість на собі Сайрус не вважає гідністю, але ставиться до цього спокійно:

"Я також успадкувала нарцисизм від свого батька. Я нічого не знаю про своїх братів і сестер, крім тієї ролі, яку робила я. ... Я переїжджала в Лос-Анджелес, і це все, що я дійсно знала".

Про матір Тіш Сайрус Майлі відгукується як про свою "героїню", і визнає, що обидва її батьки допомогли їй на шляху до успішної кар'єри. Однак роль, яку вони зіграли в досягненні її слави, "не можна зважувати на одній шкалі".

Вона висловила вдячність своєму батькові за те, що він дав план її кар'єри.

"Я вдячна моєму батькові за те, що можу бачити його попереду себе. Він майже дав мені цю карту, і це карта того, що робити і чого не робити, і він направляв мене в обох випадках. Я знаю, що без мого батька... того, ким я є як особистість, не існувало б. Тому що мій батько як творча людина і художник, і те, як працює його мозок, завжди змушували мене почуватися в більшій безпеці", — підкреслила зірка.

Майлі Сайрус стала гостею програми Девіда Леттермана

Крім Майлі, у шлюбі Біллі Рея і Тіш Сайрус, який тривав 29 років, народилися також Брейсон (30 років) і Ной (24 роки). Крім того, від попередніх стосунків у Тіш є дочка Бренді (37 років) і син Трейс (35 років), яких Біллі усиновив.

Майлі Сайрс із батьком і матір'ю, які розлучилися після 29 років шлюбу Фото: Getty

Стосунки Майлі з її батьком загострилися через чутки про сімейну ворожнечу, через яку вона знехтувала ним у своїй промові на церемонії вручення премії "Греммі" ще в лютому.

Пізніше Біллі Рей "багато разів намагався зв'язатися з Майлі" і навіть "привітав її" з її першою перемогою.

