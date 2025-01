За секунду до удару монета врятувала батька та дочку від смерті у жахливому ДТП (відео)

Автомобіль нісся шосе і перевернувся, об'їжджаючи перешкоду, свідчить відео. Батько та дочка врятувалися, бо нагнулися за ледь помітною знахідкою.

Двоє мешканців Бразилії, батько та дочка, не уявляли, що їм загрожує загибель від дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Одного вечора вони вийшли з дому, прямували у своїх справах і випадково відшукали монету, яка валялась на узбіччі. За мить після цього сталась ДТП, яка не зачепила людей. Про пригоду у Бразилії розповіли на порталі Need To Know.

На порталі показали кадри, зроблені камерою спостереження у містечку Ікапуї, розташованому у крайній східній точці Бразилії на березі Атлантичного океану. Бачимо, що події розгортаються о 18:05 8 січня 2025 року. Відео триває 23 секунди.

Батько та дочка років 7-10 виходять зліва від камери та прямують до шосе. Дівчинка біжить вперед, тим часом чоловік щось помічає у придорожній пилюці. Вони разом спиняються і батько щось підіймає з землі. За мить мимо "пролітає" авто, яке несеться на великій швидкості. Людей та машину, яка могла їх убити, відділяє метр, який вони пройшли б, якби не монета: на щастя цього не стається і вони зберігають життя.

Тим часом камера показує, що сталось далі. Авто проїхало ще з десяток метрів, різко гальмує, петляє, врізається у насип при дорозі та перевертають догори колесами. Батько, усвідомивши можливу смерть секунду тому, пригортає дитину. Потім чоловік біжить разом з перехожими на допомогу жертвам ДТП, показують останні кадри запису.

Пригода в Бразилії — враження учасників ДТП

Журналісти поспілкувались з бразилійцем на ім'я Карлос, який разом з дочкою вберігся від смерті завдяки запилюженій монеті. Він погодився, що їх від трагедії відділяла якась мить.

"Це були секунди. Якби ми не зупинилися, щоб забрати монету, нас би зараз тут не було", — сказав чоловік.

На порталі також розповіли про обставини ДТП. Як з'ясувалось, водій автомобіля, який летів на великій швидкості, раптом помітив мотоцикліста, різко крутанув руль та перевернувся. Ніхто з учасників автотрощі не постраждав. Тим часом у коментарях під відео назвали батька та дочку "щасливчиками".

"З Божої милості обоє залишилися неушкодженими!" — писали люди.

