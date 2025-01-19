Зірка "Відьмака" Генрі Кавілл уперше став батьком

Для Наталі Віскузо і Генрі Кавілла ця дитина стала першою. Пара не розголошує її стать та ім'я.

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41-річний британський актор Генрі Кавілл і його 34-річна кохана Наталі Віскузо, віце-президент Vertigo Entertainment, продюсерської компанії з Лос-Анджелеса, стали батьками. Про поповнення в сім'ї пара мовчала, проте всюдисущі папараці свотографіровілі новоспечених батька і матір на прогулянці на Золотому узбережжі в Квінсленді. Наталі везла візочок із дитиною, йдучи поруч із нареченим, а на її безіменному пальці виблискувала діамантова каблучка, пише Daily Mail.

Закохані не називають ні статі дитини, ні точної дати її народження. В Instagram Генрі з 28 млн підписників навіть натяку немає на появу спадкоємця (або спадкоємиці).

Це частково пояснюється тим, що Кавілл завжди тримав своє особисте життя за десятьма замками. З того, що відомо ЗМІ, це те, що вони разом щонайменше три роки. Офіційно про свої стосунки вони оголосили 2021 року, коли Генрі опублікував знімок, де вони з Наталі грають у шахи. Пара дебютувала на червоній доріжці на прем'єрі картини "Енола Холмс 2" 2022 року, а 2023-го вони разом відвідали прем'єру "Відьмака".

Саме з Наталі Кавілл вперше заговорив про те, що хоче дітей, і після того як дівчина оголосила про свою вагітність, актор заявив, що не може дочекатися того моменту, коли стане батьком.

Зараз пара тимчасово живе в Австралії, оскільки знімається в серіалі Amazon MGM Studios "Вольтрон".

Роман, який ледь не коштував кар'єри

Свого часу цей роман ледь не знищив кар'єру Кавілла 2021 року. У мережі спливло архівне фото Наталі з відпустки в Намібії 2008 року. На знімку вона позує в одязі східноафриканського племені, а її шкіра від шиї й нижче вкрита, судячи з усього, фарбою Otjize, пігментом, зробленим із молочного жиру й охри, який використовувала громада хімба для захисту від суворого клімату. Їх було зроблено, коли вона брала участь у реаліті-шоу MTV 2008 року, де вона провела час з африканським племенем у Намібії, яке вдягли її в національний одяг у межах церемонії ініціації.

Архівне фото Наталі Віскузо спровокувало появу петиції проти Генрі Кавілла Фото: Скриншот

Особливо обурені користувачі створили петицію з вимогою видалити Генрі з серіалу Netflix "Відьмак". Зрештою вимоги авторів петиції стали реальними — Кавілла замінили на Ліама Гемсворта в четвертому сезоні "Відьмака", однак причиною цього стала не скарга на його кохану жінку.

Зі свого боку Наталі виправдалася за фото:

"По-перше, я хотіла б вибачитися, якщо поява цього зображення спричинила якусь образу. Це фотографія 2008 року для телешоу в Намібії. Плем'я, в якому я жила, розфарбувало мою шкіру в рамках церемонії ініціації та прийняття в їхню культуру. Ніколи за мільйон років я не думала, що це буде образливо, насправді, я була задоволена тим, що вони ініціювали мене. Однак, з огляду на уроки, які ми всі отримуємо з сьогоднішнього клімату, важливо, щоб я усвідомлювала, що це потенційно образливо. Мої найглибші та найщиріші вибачення"

Після цього шанувальників Генрі ще більше зацікавила його обраниця Кавілла. Вона, як уже йшлося вище, працює за лаштунками кіноіндустрії та познайомилася з актором, коли їхні шляхи перетнулися по роботі. Їхня дружба переросла в роман під час пандемії COVID-19.

Фото, яким пала оголосила про свої стосунки Фото: Instagram henrycavill

За 18 років до роману з Кавіллом Наталі прославилася ще й тим, що влаштувала неймовірно дорогу й екстравагантну вечірку на честь свого 16-річчя, де вона приймала 1000 гостей, і все це знімалося для МТV. Батько Наталі, Майкл, колишній магнат нічних клубів, не шкодував грошей на свою доньку і виклав за згадану вечірку $450 тисяч. Ще під час навчання у старшій школі вона отримала від батька Audi A4 Turbo.

Раніше Фокус писав, що Генрі Кавілл зніметься в римейку культового фільму "Горець".