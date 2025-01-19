Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые стал отцом

Для Натали Вискузо и Генри Кавилла этот ребенок стал первым. Пара не разглашает его пол и имя.

Related video

41-летний британский актр Генри Кавилл и его 34-летняя возлюбленная Натали Вискузо, вице-президент Vertigo Entertainment, продюсерской компании из Лос-Анджелеса, стали родителями. О пополнении в семье пара молчала, однако вездесущие папарацци свотографировили новоиспеченных отца и мать на прогулке на Золотом побережье в Квинсленде. Натали везла коляску с ребенком, идя рядом с женихом, а на ее безымынном пальце блистало бриллиантовое кольцо, пишет Daily Mail.

Влюбленные не называют ни пол ребенка, ни точную дат его рождения. В Instagram Генри с 28 млн подписчиков даже намека нет на появление наследника (или наследницы).

Это отчасти объясняется тем, что Кавилл всегда держал свою личную жизнь за десятью замками. Из того, что известно СМИ, это то, что они всемте не менее трех лет. Официально о своих отношениях они объявили в 2021 году, когда Генри опубликовал снимок, где они с натали играют в шахматы.Пара дебютировала на красной дорожке на премьере картины "Энола Холмс 2" в 2022 году, а в 2023-м они вместе посетили премьеру "Ведьмака".

Именно с Натали Кавилл впервые задговорил о том, что хочет детей, и после того как девушка объявила о своей беременности, актер заявил, что не может дождаться того момента, кокда станет отцом.

Сейчас пара временно живет в Австралии, поскольку снимается в сериале Amazon MGM Studios "Вольтрон".

Роман, который едва не стоил карьеры

В свое время этот роман едва не погубил карьеру Кавилла в 2021 году. В сети всплыло архивное фото Натали из отпуска в Намибии в 2008. На снимке она позирует в одежде восточноафриканского племени, а ее кожа от шеи и ниже покрыта, судя по всему, краской Otjize, пигментом, сделанным из молочного жира и охры, который использовался общиной химба для защиты от сурового климата. Они были сделаны, когда она участвовала в реалити-шоу MTV 2008 года, где она провела время с африканским племенем в Намибии, которое одели ее в национальную одежду в рамках церемонии инициации.

Архивное фото Натали Вискузо спровоцировало появление петиции против Генри Кавилла Фото: Скриншот

Особо возмущенные пользователи создали петицию с требованием удалить Генри из сериала Netflix "Ведьмак". В конце концов требования авторов петиции стали реальными – Кавилла заменили на Лиама Хэмсворта в четвертом сезоне "Ведьмака", однако причиной этого стала не жалоба на его любимую женщину.

В свою очередь Натали оправдалась за фото:

"Во-первых, я хотела бы извиниться, если появление этого изображения вызвало какое-либо оскорбление. Это фотография 2008 года для телешоу в Намибии. Племя, в котором я жила, раскрасило мою кожу в рамках церемонии инициации и принятия в их культуру. Никогда за миллион лет я не думала, что это будет оскорбительно, на самом деле, я была польщена тем, что они инициировали меня. Однако, учитывая уроки, которые мы все извлекаем из сегодняшнего климата, важно, чтобы я осознавала, что это потенциально обидно. Мои самые глубокие и искренние извинения"

После этого поклонников Генри еще больше заинтересовала его избранница Кавилла. Она, как уже говорилось выше, работает за кулисами киноиндустрии и познакомилась с актером, когда их пути пересеклись по работе. Их дружба переросла в роман во время пандемии COVID-19.

Фото, которым пала объявила о своих отношениях Фото: Instagram henrycavill

За 18 лет до романа с Кавиллом Натали прославилась еще и тем, что устроила невероятно дорогую и экстравагантную вечеринку в честь своего 16-летия, где она принимала 1000 гостей., и все это снималось дляMTV. Отец Натали, Майкл, бывший магнат ночных клубов, не жалел денег на свою дочь и віложил за упомянутую вечеринку $450 тысяч. Еще во время обущения в старшей школе она получила от отца Audi A4 Turbo.

Ранее Фокус писал, что Генри Кавилл снимется в ремейке культового фильма "Горец".