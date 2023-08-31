Генри Кавилл снимется в ремейке культового фильма "Горец"

Звезда Супермена Генри Кавилл сыграет главную роль в перезапуске классического "Горца" 1986 года про бессмертного, который борется за выживание с другими бессмертными воинами.

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Звезда "Супермена" и "Ведьмака", британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в перезапуске "Горца", поскольку культовая франшиза возвращается на экраны. Об этом пишет Daily Mail.

Слухи о ремейке оригинального фильма ходили еще в 2008 году, и режиссер Чад Стахелски, снявший "Джона Уика", подтвердил, что фильм все еще находится в работе и может стать началом крупной франшизы.

Выступая в подкасте Happy Sad в понедельник, он сказал, что новый фильм выйдет и Генри Кавилл исполнит в нем главную роль.

Говоря о предстоящем фильме, он сказал: "Я думаю, что сейчас у нас есть несколько очень хороших идей. Фокус в том, что если у вас есть слоган: "Останется только один", вы просто не сможете убить всех с первого раза".

Франшиза "Горец" началась в 1986 году с фантастического фильма с Кристофером Ламбертом в главной роли, а затем продолжилась еще несколькими фильмами и хитовым сериалом в котором главную роль исполнил Эдриан Пол.

Трейлер фильма "Горец"

Знаменитый сериал "Горец" шел с 1992 по 1998 год и рассказывал историю бессмертного воина Дункана Маклауда, которому приходилось жить в современном обществе, скрывая свою истинную природу и сражаясь с другими Бессмертными.

В общей сложности на его основе, среди прочего, появились четыре фильма, два игровых телесериала и серия оригинальных романов.

Заставка сериала "Горец"

Слухи о ремейке ходили уже давно, и в 2016 году к нему присоединился Чад, который также является режиссером боевика-триллера "Джон Уик".

С 2021 года обновлений о развитии франшизы было мало, однако теперь Чад подтвердил, что они собираются сделать из "Горца" "эпическое шоу" с крутыми персонажами.

"Я просто думаю, что это очень богатая мифология. Когда ты можешь выбрать любой период времени, любую национальность, любую культуру, любой тип человека и сделать его бессмертным, а затем он будет сражаться и жить под бременем бессмертия… для меня это чертовски круто", — признался режиссер, отметив, что это масштабный проект и ему бы не хотелось стать тем парнем который "все испортит".

В октябре прошлого года Генри объявил, что уходит со своей главной роли в другой фантастической франшизе: "Ведьмак" от Netflix, где его заменит Лиам Хемсворт.

постер сериала "Ведьмак" Фото: Netflix

Менее чем через месяц после выхода в эфир последних серий сериала с Генри, Марк Джобст рассказал, что, по его мнению, полное утомление и его неумолимая трудовая этика могут быть причиной того, что он покинул сериал.

40-летний актер сыграл Геральта из Ривии в первых трех сезонах популярного сериала Netflix, основанного на любимой серии книг польского писателя Анджея Сапковского.

Также он играл Супермена в фильме "Человек из стали" в 2013 году.

Напомним, ранее стало известно, что Генри Кавилл мог сыграть Джеймса Бонда, но тогда он был слишком молодым и роль получил Дэниел Крейг. А теперь, когда подбирают нового актера для бондианы, Кавилл уже слишком старый.