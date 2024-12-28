Шукали п'ять днів: в Бразилії дістались до літака, який упав посеред джунглів (відео)

Пошукові команди майже тиждень шукали місце падіння літака, який пропав з радарів у Бразилії. Врешті з'ясували, що пілот та пасажир загинули.

Related video

Жителі населених пунктів, розташованих посеред джунглів в Бразилії, чули гул від літака, який, ймовірно, мав якісь пошкодження. Незабаром після цього до них дійшов звук від гучного вибуху. Згодом з'ясувалось, що сталось падіння літака, який вилетів, не повідомивши про це диспетчерів. На відео, знятому учасником пошукової групи, видно уламки, які застрягли в кронах дерев. Про пошуки повітряного судна, втраченого посеред джунглів, розповіли на бразильському порталі Redemlc.

Журналісти розповіли про хід пошукової операції, яка проводилась за участю командування аеронавтики ВПС Бразилії (Força Aérea Brasileira, FAB). Як з'ясувалось, 20 грудня з радарів над джунглями Амазонки зник літак Cessna 310Q номер PT-JCZ. За кермом літака був 29-річний пілот Родріго Бур Мачадо, в кабіні — 27-річний пасажир Брено Брага Лейте. Старт мав відбутись з Порту-Велью, а мета подорожі — Манаус, орієнтовна відстань — близько 800 км. Як заявили представники влади, пілот не попередив диспетчерів про виліт, але передавав свої координати родичам. У якийсь момент літак зник — це сталось над південно-східним регіоном Манікоре, десь над джунглями. На порталі flightsafety показали орієнтовне місце падіння, яке розташовано приблизно на півдорозі між стартом та фінішем поруч містечком Манікоре (Manicoré).

Падіння літака - місцевість в Бразилії, де могла статись авіакатастрофа Фото: Google Maps

"Місце аварії було виявлено біля громади Бом-Жезус після повідомлень мешканців, які почули незвичайні звуки та гучний удар. Один із мешканців розповів, що перед падінням у літака були несправності", — розповіли журналістам місцеві.

До пошуків долучили цивільну та військову поліцію, пожежну охорону, службових собак. Врешті 25-26 грудня в джунглях відшукали потрощений літак, уламки якого висіли на деревах. Обоє людей, які перебували на борту, загинули, заявили бразильські правоохоронці. Також у медіа додали, що вдалось відшукати тіло мінімум одного загиблого — пілота. Його родила прибуде з Сан-О-Жос-ду-Ріо-Прету, щоб відвезти останки для поховання в Сан-Паулу.

Падіння літака - пілот, який перебував за штурвалом Фото: Mirror

Зазначимо, 25 грудня відбулась ще одна авіакатастрофа, під час якої загинуло 38 пасажирів та п'ять членів екіпажу. Під час рейсу з Баку в Грозний упав літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії AZAL. У росЗМІ спершу опублікували перші версії про те, що повітряне судно постраждав через туман, зграю птахів або вибух кисневого балона. Втім, літак розбився за 400 км на схід від мети польоту — біля містечка Актау в Казахстані. 32 людей вижили і вони розповіли слідчим, що чули вибух, коли підлітали до Грозного. Огляд решток авіалайнера показав сотні наскрізних отворів. Після цього аналітики повідомили, що літак міг потрапити під удар ЗРК "Панцир-С1", яким ЗС РФ намагались збити дрони.

Нагадуємо, 16 грудня видання пише New Atlas розповіло, чому на Марсі упав вертоліт Ingenuity.