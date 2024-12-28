Искали пять дней: в Бразилии добрались до самолета, который упал посреди джунглей (видео)

Поисковые команды почти неделю искали место падения самолета, который пропал с радаров в Бразилии. Наконец выяснили, что пилот и пассажир погибли.

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Жители населенных пунктов, расположенных посреди джунглей в Бразилии, слышали гул от самолета, который, вероятно, имел какие-то повреждения. Вскоре после этого до них дошел звук от громкого взрыва. Позже выяснилось, что упал самолета, который вылетел, не сообщив об этом диспетчерам. На видео, снятом участником поисковой группы, видно обломки, которые застряли в кронах деревьев. О поисках воздушного судна, потерянного посреди джунглей, рассказали на бразильском портале Redemlc.

Журналисты рассказали о ходе поисковой операции, которая проводилась при участии командования аэронавтики ВВС Бразилии (Força Aérea Brasileira, FAB). Как выяснилось, 20 декабря с радаров над джунглями Амазонки исчез самолет Cessna 310Q номер PT-JCZ. За рулем самолета был 29-летний пилот Родриго Бур Мачадо, в кабине — 27-летний пассажир Брено Брага Лейте. Старт должен был состояться из Порту-Велью, а цель путешествия — Манаус, ориентировочное расстояние — около 800 км. Как заявили представители власти, пилот не предупредил диспетчеров о вылете, но передавал свои координаты родственникам. В какой-то момент самолет исчез — это произошло над юго-восточным регионом Маникоре, где-то над джунглями. На портале flightsafety показали ориентировочное место падения, которое расположено примерно на полпути между стартом и финишем рядом с городком Маникоре (Manicoré).

Падение самолета — местность в Бразилии, где могла произойти авиакатастрофа Фото: Google Maps

"Место аварии было обнаружено возле общины Бом-Жезус после сообщений жителей, которые услышали необычные звуки и громкий удар. Один из жителей рассказал, что перед падением у самолета были неисправности", — рассказали журналистам местные.

К поискам привлекли гражданскую и военную полицию, пожарную охрану, служебных собак. В конце концов 25-26 декабря в джунглях отыскали разбитый самолет, обломки которого висели на деревьях. Оба человека, находившиеся на борту, погибли, заявили бразильские правоохранители. Также в медиа добавили, что удалось отыскать тело минимум одного погибшего — пилота. Его родственники прибудут из Сан-О-Жос-ду-Рио-Прету, чтобы отвезти останки для захоронения в Сан-Паулу.

Падение самолета — пилот, который находился за штурвалом Фото: Mirror

Отметим, 25 декабря произошла еще одна авиакатастрофа, во время которой погибли 38 пассажиров и пять членов экипажа. Во время рейса из Баку в Грозный упал самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL. В росСМИ сначала опубликовали первые версии о том, что воздушное судно пострадало из-за тумана, стаи птиц или взрыва кислородного баллона. Впрочем, самолет разбился в 400 км к востоку от цели полета — возле городка Актау в Казахстане. 32 человека выжили и они рассказали следователям, что слышали взрыв, когда подлетали к Грозному. Осмотр остатков авиалайнера показал сотни сквозных отверстий. После этого аналитики сообщили, что самолет мог попасть под удар ЗРК "Панцирь-С1", которым ВС РФ пытались сбить дроны.

Напоминаем, 16 декабря издание пишет New Atlas рассказало, почему на Марсе упал вертолет Ingenuity.