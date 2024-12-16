Авиакатастрофа на Марсе: названы настоящие причины падения вертолета Ingenuity

Эксперты из NASA завершили расследование авиакатастрофы с участием марсианского вертолета Ingenuity.

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NASA завершает первое в истории расследование межпланетной авиакатастрофы. В пока неопубликованном отчете объясняется, почему вертолет Ingenuity потерпел крушение 18 января 2024 года, пишет New Atlas.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance в 2020 году. Задача вертолета была достаточно проста – проверить, смогут ли вообще летательные аппараты подниматься вверх в условиях марсианской атмосферы.

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Первый полет Ingenuity совершил 19 апреля 2021 года, с этого момента на протяжении 30 марсианских дней аппарат должен был взлететь еще 5 раз. В итоге вертолет совершил 72 полета, чья общая продолжительность составила более двух часов за три земных года. Вертолет прошел путь от простой демонстрации технологии до незаменимого помощника Perseverance, который искал интересные места, которое мог бы изучить марсоход.

Один вопрос все еще оставался открытым, почему разбился 1,8-килограммовый вертолет? К счастью, во время своей работы вертолет отправлял огромное количество данных. Благодаря телеметрии и полученным изображениями инженеры NASA смогли воссоздать момент авиакатастрофы.

Ученые выяснили, что во время своего последнего полета Ingenuity быстро достиг высоты 12 м, где завис и сделал снимки для последующего анализа. Снижение вертолета началось всего через 19 секунду после взлета, в результате чего, Ingenuity врезался в марсианскую поверхность на 32-й секунде своего полета. Также была прервана его связь с Землей, пока Центр управления полетами не восстановил ее на следующий день.

Спустя 6 дней марсоходу Perseverance удалось передать на Землю свежие снимки, которые пролили больше света на авиакатастрофу.

Во время удара об поверхность, у вертолета разбились лопасти, что положило конец работе Ingenuity.

Почти год команда ученых из Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене пыталась выяснить причины авиакатастрофы, находясь от нее в 55,76 млн км. Результаты расследования показали, что крушение вертолета Ingenuity произошло из-за полетов в условиях, для которых он не был разработан.

Дело в том, что вертолет был разработан для навигации с помощью отслеживания особенностей на поверхности Марса. Этими особенностями являлся галечный ландшафт в месте приземление марсохода и вертолета на Красной планете. Во время же последнего полета Ingenuity поверхность под ним оказался более плоской, песчаной и покрытой рябью.

Из-за этого системы вертолета не смогли отследить и правильно оценить скорость снижения. Вертолет с большой силой и под углом врезался в один из песчаных барханов, после чего сломал все четыре лопасти, одна из которых оторвалась так сильно, что в аппарате произошел скачок напряжения, отключив связь с Землей.

"Когда вы проводите расследование авиакатастрофы на расстоянии 55,76 млн км, у вас нет никаких черных ящиков или очевидцев. Но полученные данные показали, что отсутствие текстуры поверхности дало навигационной системе слишком мало информации для работы", — подытожил первый пилот Ingenuity, Ховард Грип из JPL.

Напомним, марсоход NASA достиг места на Марсе, которое раскроет главные тайны планеты. Марсоход Perseverance достиг края кратера Еезеро после того, как поднялся на высоту 500 метров.