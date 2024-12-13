Марсоход NASA достиг места на Марсе, которое раскроет главные тайны планеты (фото)

Марсоход Perseverance достиг края кратера Еезеро после того, как поднялся на высоту 500 метров.

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Марсоход NASA Perseverance завершил чрезвычано важный подъем на Марсе. Он поднялся на край кратера Езеро на высоту 500 метров, но для этого ему пришлось в течение 3,5 месяцев ехать по неровной и скользкой местности. Место, где оказался марсоход, не похоже ни на что, с чем Perseverance сталкивался до этого. Теперь марсоход готовится к изучению самых старых горных пород на Марс, которые могут помочь раскрыть главные тайны истории Красной планеты. Возможно, колесному роботу NASA удастся выяснить была ли когда-то жизнь на Марсе с помощью сбора образцов горных пород, где могли сохранится ископаемые останки древних микроорганизмов, пишет Space.

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Марсоход NASA поднимался по одной из самых сложных местностей, которые ему встречались на пути с февраля 2021 года. Именно тогда Perseverance приземлился в кратере Езеро на Марсе. Ученые из NASA сделали все необходимое для того, чтобы марсоход смог преодолеть все препятствия и при этом не вышел из строя.

Первая фотография края кратера Езеро, сделанная марсоходом Perseverance Фото: NASA

Марсоход NASA уже провел масштабные исследования на дне кратера Езеро диаметром 45 км в надежде обнаружить признаки древней микробной жизни на Марсе. Он собрал уже много образцов, которые нужно доставить на Землю. Считается, что 3,7 млрд лет назад на дне кратера Езеро находилось озеро из жидкой воды, в которое впадала река.

Марсоход NASA поднимался по одной из самых сложных местностей, которые ему встречались на пути с февраля 2021 года Фото: NASA

Теперь же Perseverance поднялся на северный край кратера Езеро и должен во время путешествия по данной местности преодолеть 6,4 км. По словам ученых из NASA, в данном месте находятся совершенно другие горные породы, чем ранее изучал марсоход.

Раньше Perseverance изучал горные породы, которые заполнили кратер Езеро во время его образования в результате падения астероида 3,9 млрд лет назад. Теперь же он будет изучать горные породы, которые были выброшены из недр Марса и сформировали край кратера. То есть им больше 4 млрд лет. Эти горные породы являются фрагментами самой ранней коры Марса и это одни из самых старых горных пород, которые когда-либо обнаруживали в Солнечной системе. Их исследование поможет понять, каким был Марс в самом начале своей истории. Возможно, в этих породах скрываются ископаемые останки древних микроорганизмов.

Как уже писал Фокус, физики открыли альтермагнетизм и это может произвести революцию в создании электроники. Ученые считают, что альтермагниты могут позволить работать электронным устройствам в 1000 раз быстрее и эффективнее.

Также Фокус писал о новом ядерном двигателе для космических полетов, который начали создавать две компании из США. Предполагается, что эта двигательная установка позволит значительно сократить время полета на Марс.