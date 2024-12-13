Марсохід NASA досяг місця на Марсі, яке розкриє головні таємниці планети (фото)

Марсохід Perseverance досяг краю кратера Еезеро після того, як піднявся на висоту 500 метрів.

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Марсохід NASA Perseverance завершив надважливий підйом на Марсі. Він піднявся на край кратера Єзеро на висоту 500 метрів, але для цього йому довелося протягом 3,5 місяців їхати нерівною і слизькою місцевістю. Місце, де опинився марсохід, не схоже ні на що, з чим Perseverance стикався до цього. Тепер марсохід готується до вивчення найстаріших гірських порід на Марсі, які можуть допомогти розкрити головні таємниці історії Червоної планети. Можливо, колісному роботу NASA вдасться з'ясувати чи було колись життя на Марсі за допомогою збору зразків гірських порід, де могли зберегтися викопні рештки стародавніх мікроорганізмів, пише Space.

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Марсохід NASA піднімався однією з найскладніших місцевостей, які йому зустрічалися на шляху з лютого 2021 року. Саме тоді Perseverance приземлився в кратері Єзеро на Марсі. Науковці з NASA зробили все необхідне для того, щоб марсохід зміг подолати всі перешкоди й водночас не вийшов із ладу.

Перша фотографія краю кратера Езеро, зроблена марсоходом Perseverance Фото: NASA

Марсохід NASA вже провів масштабні дослідження на дні кратера Єзеро діаметром 45 км, сподіваючись виявити ознаки давнього мікробного життя на Марсі. Він зібрав уже багато зразків, які потрібно доставити на Землю. Вважається, що 3,7 млрд років тому на дні кратера Єзеро було озеро з рідкої води, у яке впадала річка.

Марсохід NASA піднімався однією з найскладніших місцевостей, які йому зустрічалися на шляху з лютого 2021 року Фото: NASA

Тепер же Perseverance піднявся на північний край кратера Єзеро і має під час подорожі цією місцевістю подолати 6,4 км. За словами вчених з NASA, в цьому місці знаходяться зовсім інші гірські породи, ніж раніше вивчав марсохід.

Раніше Perseverance вивчав гірські породи, які заповнили кратер Єзеро під час його утворення внаслідок падіння астероїда 3,9 млрд років тому. Тепер же він вивчатиме гірські породи, які були викинуті з надр Марса і сформували край кратера. Тобто їм понад 4 млрд років. Ці гірські породи є фрагментами найбільш ранньої кори Марса і це одні з найстаріших гірських порід, які коли-небудь виявляли в Сонячній системі. Їхнє дослідження допоможе зрозуміти, яким був Марс на самому початку своєї історії. Можливо, в цих породах ховаються викопні рештки стародавніх мікроорганізмів.

Як уже писав Фокус, фізики відкрили альтермагнетизм і це може здійснити революцію у створенні електроніки. Вчені вважають, що альтермагніти можуть дозволити працювати електронним пристроям у 1000 разів швидше й ефективніше.

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