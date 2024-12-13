Фізики відкрили альтермагнетизм: це може здійснити революцію у створенні електроніки

Вчені вважають, що альтермагніти можуть дозволити працювати електронним пристроям у 1000 разів швидше та ефективніше.

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Різні матеріали мають різні магнітні властивості. В одних вони сильні, в інших — слабкі, а в третіх — взагалі відсутні. Тепер фізики відкрили новий вид магнетизму, який називається альтермагнетизмом. За словами фізиків, його можна використовувати для створення більш швидких і надійних електронних пристроїв. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише IFLScience.

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Фізики вперше довели, що альтермагнетизм, явище яке обговорюється вже 4 роки, все-таки існує. Вчені за допомогою потужного рентгенівського мікроскопа отримали докази альтермагнетизму. Фізики вважають, що це відкриття може здійснити революцію у створенні різних електронних пристроїв. За словами вчених, альтермагніти можуть дозволити в 1000 разів збільшити швидкість і ефективність обробки та зберігання даних.

Магнітні властивості матеріалу залежать від обертання його електронів в атомах. Деякі матеріали, такі як залізо, є феромагнітними і вони сильно реагують на магнітні поля. У результаті всі електрони в атомах обертаються паралельно своїм сусідам. Тому вироби із заліза пристають до магніту. Є антиферомагнітні матеріали, де сусідні електрони обертаються в протилежних напрямках і нейтралізують один одного, тому матеріал загалом не реагує на загальне магнітне поле. У матеріалах, які є альтермагнітними, електрони обертаються незвичним чином усередині кристалічної структури. Саме це забезпечує матеріалам альтермагнітні властивості. За слова фізиків, альтермагніти володіють властивостями феромагнітів і антиферомагнітів.

Феромагнітні матеріали використовуються для створення жорстких дисків для комп'ютерів, а також інших магнітних сховищ даних. Але власний магнетизм матеріалів обмежує швидкість і ефективність роботи електронних пристроїв. Фізики вважають, що використання альтермагнітних матеріалів збільшить швидкість роботи магнітних сховищ даних приблизно в 1000 разів.

Учені за допомогою рентгенівського мікроскопа вперше виявили явище альтермагнетизму під час вивчення такого матеріалу, як телурид марганцю, тобто сплаву марганцю і телуру. Фізики змогли побачити магнітні вихори всередині кристалів телуриду марганцю в масштабі 100 нанометрів. При цьому вчені змогли змінити альтермагнітну конфігурацію різними способами.

За словами фізиків, потрібно знайти потенційний альтермагнітний матеріал і спосіб його обробки в промислових масштабах, адже телурид марганцю не підходить для цього, адже він є токсичним. Учені вважають, що приблизно 100 різних сплавів можуть бути альтермагнітними.

Також Фокус писав про те, що математики виявили два нових види нескінченності, але вони не узгоджуються з фундаментальними основами математичної науки.

Ще Фокус писав про те, що згідно з новою теорією, інопланетяни можуть ховатися не там, де ми їх шукаємо. Вчені вважають, що ознаки розвинених позаземних цивілізацій можна виявити завдяки існуванню особливих енергетичних пристроїв, які забирають енергію не у зірок, а у чорних дір.