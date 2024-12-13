Физики открыли альтермагнетизм: это может произвести революцию в создании электроники

Ученые считают, что альтермагниты могут позволить работать электронным устройствам в 1000 раз быстрее и эффективнее.

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Разные материалы имеют различные магнитные свойства. У одних они сильные, у других – слабые, а у третьих – вообще отсутствуют. Теперь физики открыли новый вид магнетизма, который называется альтермагнетизмом. По словам физиков, его можно использовать для создания более быстрых и надежных электронных устройств. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScience.

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Физики впервые доказали, что альтермагнетизм, явление которое обсуждается уже 4 года, все-таки существует. Ученые с помощью мощного рентгеновского микроскопа получили доказательства альтермагнетизма. Физики считают, что это открытие может произвести революцию в создании разных электронных устройств. По слова мученых, альтермагниты могут позволить в 1000 раз увеличить скорость и эффективность обработки и хранения данных.

Магнитные свойства материала зависят от вращения его электронов в атомах. Некоторые материалы, такие как железо, являются ферромагнитными и они сильно реагируют на магнитные поля. В результате все электроны в атомах вращаются параллельно своим соседям. Поэтому изделия из железа пристают к магниту. Есть антиферромагнитные материалы, где соседние электроны вращаются в противоположных направлениях и нейтрализуют друг друга, поэтому материал в целом не реагирует на общее магнитное поле. В материалах, которые являются альтермагнитными, электроны вращаются необычным образом внутри кристаллической структуры. Именно это обеспечивает материалам альтермагнитные свойства. По слова физиков, альтермагниты обладают свойствами ферромагнитов и антиферромагнитов.

Ферромагнитные материалы используются для создания жестких дисков для компьютеров, а также других магнитных хранилищ данных. Но собственный магнетизм материалов ограничивает скорость и эффективность работы электронных устройств. Физики считают, что использование альтермагнитных материалов увеличит скорость работы магнитных хранилищ данных примерно в 1000 раз.

Ученые с помощью рентгеновского микроскопа впервые обнаружили яление альтермагнетизма при изучении такого материала, как теллурид марганца, то есть сплава марганца и теллура. Физики смогли увидеть магнитные вихри внутри кристаллов теллурида марганца в масштабе 100 нанометров. При этом ученые смогли изменить альтермагнитную конфигурацию различными способами.

По словам физиков, нужно найти потенциальный альтермагнитный материал и способ его обработки в промышленных масштабах, ведь теллурид марганца не подходит для этого, ведь он является токсичным. Ученые считают, что примерно 100 разных сплавов могут быть альтермагнитными.

Также Фокус писал о том, что математики обнаружили два новых вида бесконечности, но они не согласуются с фундаментальными основами математической науки.

Еще Фокус писал о том, что согласно новой теории, инопланетяне могут скрываться не там, где мы их ищем. Ученые считают, что признаки развитых внеземных цивилизаций можно обнаружить благодаря существованию особенных энергетических устройств, которые забирают энергию не у звезд, а у черных дыр.