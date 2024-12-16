Авіакатастрофа на Марсі: названі справжні причини падіння вертольота Ingenuity

Експерти з NASA завершили розслідування авіакатастрофи за участю марсіанського вертольота Ingenuity.

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NASA завершує перше в історії розслідування міжпланетної авіакатастрофи. У поки неопублікованому звіті пояснюється, чому вертоліт Ingenuity зазнав аварії 18 січня 2024 року, пише New Atlas.

Гелікоптер Ingenuity прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance 2020 року. Завдання гвинтокрила було досить простим — перевірити, чи зможуть узагалі літальні апарати підійматися вгору в умовах марсіанської атмосфери.

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Перший політ Ingenuity здійснив 19 квітня 2021 року, з цього моменту протягом 30 марсіанських днів апарат мав злетіти ще 5 разів. У підсумку гелікоптер здійснив 72 польоти, чия загальна тривалість становила понад дві години за три земні роки. Вертоліт пройшов шлях від простої демонстрації технології до незамінного помічника Perseverance, який шукав цікаві місця, які міг би вивчити марсохід.

Одне питання все ще залишалося відкритим, чому розбився 1,8-кілограмовий вертоліт? На щастя, під час своєї роботи вертоліт відправляв величезну кількість даних. Завдяки телеметрії та отриманим зображеннями інженери NASA змогли відтворити момент авіакатастрофи.

Вчені з'ясували, що під час свого останнього польоту Ingenuity швидко досяг висоти 12 м, де завис і зробив знімки для подальшого аналізу. Зниження вертольота почалося всього через 19 секунду після зльоту, в результаті чого, Ingenuity врізався в марсіанську поверхню на 32-й секунді свого польоту. Також було перервано його зв'язок із Землею, поки Центр управління польотами не відновив його наступного дня.

Через 6 днів марсоходу Perseverance вдалося передати на Землю свіжі знімки, які пролили більше світла на авіакатастрофу.

Під час удару об поверхню, у вертольота розбилися лопаті, що поклало край роботі Ingenuity.

Майже рік команда вчених із Лабораторії реактивного руху (JPL) у Пасадені намагалася з'ясувати причини авіакатастрофи, перебуваючи від неї за 55,76 млн км. Результати розслідування засвідчили, що катастрофа вертольота Ingenuity сталася через польоти в умовах, для яких він не був розроблений.

Річ у тім, що вертоліт був розроблений для навігації за допомогою відстеження особливостей на поверхні Марса. Цими особливостями був гальковий ландшафт у місці приземлення марсохода і вертольота на Червоній планеті. Під час же останнього польоту Ingenuity поверхня під ним виявилася більш плоскою, піщаною і покритою брижами.

Через це системи вертольота не змогли відстежити й правильно оцінити швидкість зниження. Гелікоптер з великою силою і під кутом врізався в один із піщаних барханів, після чого зламав усі чотири лопаті, одна з яких відірвалася так сильно, що в апараті стався стрибок напруги, вимкнувши зв'язок із Землею.

"Коли ви проводите розслідування авіакатастрофи на відстані 55,76 млн км, у вас немає ніяких чорних скриньок або очевидців. Але отримані дані показали, що відсутність текстури поверхні дала навігаційній системі надто мало інформації для роботи", — підсумував перший пілот Ingenuity, Говард Гріп з JPL.

Нагадаємо, марсохід NASA досяг місця на Марсі, яке розкриє головні таємниці планети. Марсохід Perseverance досяг краю кратера Еезеро після того, як піднявся на висоту 500 метрів.