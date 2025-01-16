"Підрізав" автобус: у Вінниці водій Mersedes збив двох дівчат на переході, деталі (відео)

22-річного водія затримала поліція, зараз він перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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Сьогодні близько 16:20 у Вінниці на вулиці Театральній 22-річний водій автомобіля Mercedes збив двох 19-річних дівчат на нерегульованому пішохідному переході. Їх госпіталізували з тяжкими травмами. Про ДТП повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

На поширеному в мережі відео можна побачити, як білий Mercedes "підрізає" автобус перед пішохідним переходом і на великій швидкості збиває двох молодих дівчат. Водій зупиняється, виходить з авто та переносить одну з постраждалих із проїжджої частини ближче до тротуару.

Дві постраждалі дівчини були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями, сказали в поліції.

О 20:31 правоохоронці повідомили про затримання водія Mercedes, який збив дівчат. Це 22-річний житель Тульчинського району. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі розпочали розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. За цією статтею водію загрожує до 8 років ув'язнення.

"Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу", — повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Правоохоронці розслідують обставини ДТП у Вінниці Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 4 січня одеський активіст, голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко повідомив у соцмережах, що помічник депутата влаштував ДТП в Одесі у стані наркотичного сп'яніння та намагався втекти з місця події.

Також 4 січня польські ЗМІ писали, що у Варшаві поляк збив українку на паркуванні, а потім накинувся на неї з кулаками.