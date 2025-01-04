Поляк збив українку і після цього напав на неї з кулаками: порада поліції її обурила (відео)

Зі слів постраждалої, чоловік образив її через акцент та відправив до Росії. Очевидиця зафільмувала, як він вдарив жінку ногою у спину з такою силою, що вона вилетіла зі свого взуття.

Related video

Поляк напав на мігрантку з України, збивши її на стоянці. Правоохоронці порадили їй не подавати заяву. Деталі інциденту 3 січня опублікували у виданні Wyborcza.

Суперечка сталася 29 грудня на паркуванні, де чоловік намагався поставити свою машину. В якийсь момент машина "протаранила" жінку, яка розмовляла телефоном. Ганна родом з України й переїхала у Польщу у 2018 році, вона навчалась у Варшаві та нині працює продавчинею в магазині.

"Я не помітила ту машину. Я стояла на стоянці й розмовляла з хлопцем, коли чоловік наїхав на мене", — пояснила постраждала.

Зазначається, що водій не скористався клаксоном, щоб попередити перехожу про свій маневр. Коли ж вона висловила невдоволення наїздом, чоловік вийшов з машини й кинувся на неї з кулаками.

"Він спочатку потягнув мене, а потім вдарив по голові, біля правого вуха та щоки. Раніше він образив мене, бо йому не сподобався мій акцент. Він сказав, що я… українка і тоді мені треба їхати… до Росії", — згадала Анна.

Жінка була шокована і налякана, зазнавши фізичного насильства, вона дістала газовий балончик і розпалила газ для самооборони. Однак це спровокувало ще більшу агресію — поляк вдарив її новою в область попереку. Подруга Ганни сиділа у припаркованій неподалік машині й зафільмувала конфлікт. На відео видно, як через силу удару в спину вона вилетіла зі свого взуття.

Постраждала впала на землю за кілька метрів, а поляк ще раз її штовхнув та повернувся до машини, де на нього чекали жінка з маленькою дитиною. Тоді у конфлікт втрутився інший чоловік, який захистити Ганну й виявився її партнером. Зав’язалась коротка бійка. Після конфлікту пара вирушила до автобусної зупинки, але розлючений водій переслідував їх. Тоді українка розвернулась і розпалила газ ще раз.

Очевидиця запевнила, що жінка захищалась і "застосувала перцевий балончик не в обличчя, а в спину". Однак у поліції її відмовили писати заяву. Вона вирішила звернутись до правоохоронців 31 грудня, але залишила відділок спустошеною.

"Сказали, що у мене будуть проблеми, бо я застосувала газ. І він також може донести на мене. Але я застосувала газ через страх і стрес, я думала лише про те, як захиститися. Психічно я почуваюся жахливо. Я боюся вийти на вулицю", — поділилась Ганна.

У пресслужбі поліції журналістам заявили, що заяв про інцидент від жодної зі сторін не отримували, а коментувати поведінку правоохоронців відмовились.

Нагадаємо, українці в Польщі почали отримувати листи з закликами до мобілізації. Посол України Василь Боднар пояснив, чи можуть чоловіку відправити повістку за кордон, і попередив про "дуже небезпечний сигнал".

У Казахстані 3 січня зіткнулися 95 машин. Постраждали щонайменше двоє осіб, трасу перекрили.