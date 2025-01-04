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Поляк збив українку і після цього напав на неї з кулаками: порада поліції її обурила (відео)

Поляк побив українку, бійка у Польщі, конфлікт у Польщі, бійка на паркуванні, конфлікт на паркуванні
Фото: Колаж | Жінка застосувала проти нападника газовий балончик, але це його лише ще більше розгнівало

Зі слів постраждалої, чоловік образив її через акцент та відправив до Росії. Очевидиця зафільмувала, як він вдарив жінку ногою у спину з такою силою, що вона вилетіла зі свого взуття.

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Поляк напав на мігрантку з України, збивши її на стоянці. Правоохоронці порадили їй не подавати заяву. Деталі інциденту 3 січня опублікували у виданні Wyborcza.

Суперечка сталася 29 грудня на паркуванні, де чоловік намагався поставити свою машину. В якийсь момент машина "протаранила" жінку, яка розмовляла телефоном. Ганна родом з України й переїхала у Польщу у 2018 році, вона навчалась у Варшаві та нині працює продавчинею в магазині.

"Я не помітила ту машину. Я стояла на стоянці й розмовляла з хлопцем, коли чоловік наїхав на мене", — пояснила постраждала.

Зазначається, що водій не скористався клаксоном, щоб попередити перехожу про свій маневр. Коли ж вона висловила невдоволення наїздом, чоловік вийшов з машини й кинувся на неї з кулаками.

"Він спочатку потягнув мене, а потім вдарив по голові, біля правого вуха та щоки. Раніше він образив мене, бо йому не сподобався мій акцент. Він сказав, що я… українка і тоді мені треба їхати… до Росії", — згадала Анна.

Жінка була шокована і налякана, зазнавши фізичного насильства, вона дістала газовий балончик і розпалила газ для самооборони. Однак це спровокувало ще більшу агресію — поляк вдарив її новою в область попереку. Подруга Ганни сиділа у припаркованій неподалік машині й зафільмувала конфлікт. На відео видно, як через силу удару в спину вона вилетіла зі свого взуття.

Постраждала впала на землю за кілька метрів, а поляк ще раз її штовхнув та повернувся до машини, де на нього чекали жінка з маленькою дитиною. Тоді у конфлікт втрутився інший чоловік, який захистити Ганну й виявився її партнером. Зав’язалась коротка бійка. Після конфлікту пара вирушила до автобусної зупинки, але розлючений водій переслідував їх. Тоді українка розвернулась і розпалила газ ще раз.

Очевидиця запевнила, що жінка захищалась і "застосувала перцевий балончик не в обличчя, а в спину". Однак у поліції її відмовили писати заяву. Вона вирішила звернутись до правоохоронців 31 грудня, але залишила відділок спустошеною.

"Сказали, що у мене будуть проблеми, бо я застосувала газ. І він також може донести на мене. Але я застосувала газ через страх і стрес, я думала лише про те, як захиститися. Психічно я почуваюся жахливо. Я боюся вийти на вулицю", — поділилась Ганна.

У пресслужбі поліції журналістам заявили, що заяв про інцидент від жодної зі сторін не отримували, а коментувати поведінку правоохоронців відмовились.

Нагадаємо, українці в Польщі почали отримувати листи з закликами до мобілізації. Посол України Василь Боднар пояснив, чи можуть чоловіку відправити повістку за кордон, і попередив про "дуже небезпечний сигнал".

У Казахстані 3 січня зіткнулися 95 машин. Постраждали щонайменше двоє осіб, трасу перекрили.