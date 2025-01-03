Розсилка повісток у Польщі: українців попередили про небезпеку з РФ

Розсилки псевдоповісток, на думку посла України в Польщі Василя Боднара, вигідні виключно Росії. Спецслужби країни-агресора, ймовірно, отримали особисті дані українців.

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Українським військовозобов'язаним чоловікам не надсилають повістки в Польщі. Громадяни України за кордоном можуть лише добровільно вступити в "Український легіон", повідомив ТСН посол України в Польщі Василь Боднар.

В Управлінні у справах іноземців раніше заявили, що чоловіки з України, які живуть у Польщі, отримували фальшиві листи із закликами пройти військову службу. При цьому ухильникам погрожували відповідальністю та екстрадицією в Україну.

Розсилки таких псевдоповідомлень, на думку дипломата, вигідні виключно Росії. У цій ситуації видно один із класичних методів дезінформації.

Голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка вважає, що привід для занепокоєння, безумовно, є. Очевидно, російські служби мають доступ до баз даних українців у Польщі.

"Це серйозна проблема. Цей сигнал дуже небезпечний", — прокоментував він.

Нагадаємо, військовий ЗСУ Кирило Сазонов раніше заявив про "дуже високий ступінь толерантності" в українському суспільстві до ухильників. Якщо ухильників буде багато, ЗСУ можуть не втримати фронт.

Сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Олександр Колим вважає, що мобілізаційний вік в Україні треба знижувати до 22 років. За його оцінками, у ЗСУ не повинні служити люди, старші за 52 роки.