Рассылка повесток в Польше: украинцев предупредили об опасности из РФ

Рассылки псевдоповесток, по мнению посла Украины в Польше Василия Боднара, выгодны исключительно России. Спецслужбы страны-агрессора, вероятно, получили личные данные украинцев.

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Украинским военнообязанным мужчинам не отправляют повестки в Польше. Граждане Украины за границей могут лишь добровольно вступить в "Украинский легион", сообщил ТСН посол Украины в Польше Василий Боднар.

В Управлении по делам иностранцев ранее заявили, что мужчины из Украины, живущие в Польше, получали фальшивые письма с призывами пройти военную службу. При этом уклонистам угрожали ответственностью и экстрадицией в Украину.

Рассылки таких псевдоповесток, по мнению дипломата, выгодны исключительно России. В этой ситуации виден один из классических методов дезинформации.

Глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка считает, что повод для беспокойства, безусловно, имеется. Очевидно, российские службы имеют доступ к базам данных украинцев в Польше.

"Это серьезная проблема. Этот сигнал очень опасный", — прокомментировал он.

Напомним, военный ВСУ Кирилл Сазонов ранее заявил об "очень высокой степени толерантности" в украинском обществе к уклонистам. Если уклонистов будет много, ВСУ могут не удержать фронт.

Cержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Александр Колым считает, что мобилизационный возраст в Украине надо снижать до 22 лет. По его оценкам, в ВСУ не должны служить люди старше 52 лет.