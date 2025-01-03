Масова ДТП через сніг: майже 100 машин зіткнулися на трасі в Казахстані (відео)

Хуртовина та ожеледь у перші дні нового року створили аварійні умови на дорогах Казахстану. Водії порушували швидкісний режим і безпечну дистанцію, що спричинило зіткнення на трасі "Астана — Щучинськ".

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Колона з 95 машин зіткнулася на трасі "Астана — Щучинськ" у Казахстані. Причиною масової аварії стала сильна заметіль, пише місцеве видання Tengrinews.kz.

Дорожні служби зазначають, що ділянку автодороги "Астана — Петропавловськ" закрили о 7:20 ранку 3 січня через погіршення погодних умов. Уже о 12:30 рух у бік Щучинська супроводжували поліцейські та комунальники зі спецтехнікою.

За попередніми даними, водії не дотримувалися швидкісного режиму та безпечної дистанції на 153-му кілометрі траси в районі села Жанаталап, через це і сталося масове зіткнення.

Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок масової ДТП в Акмолинській області. Розгорнуто найближчі пункти обігріву, в яких будуть евакуюватися водії, пише "24KZ".

Траса закрита для проїзду, синоптики ще 2 січня прогнозували в Казахстані сніг, хуртовину і морози до мінус 10 градусів. Через сильні снігопади в кількох регіонах Казахстану в перші дні нового року оголосили штормове попередження. Хуртовина та ожеледь створюють аварійні умови: багато ділянок автодоріг тимчасово закривають.

Фокус раніше писав, як у Марокко вперше за 50 років випав сніг. Настільки незвичайне явище метеорологи пояснили холодним циклоном із Північної Європи.

Нагадаємо, у США синоптики стежать за величезним зимовим штормом, який досить скоро обрушиться на територію країни. Погодне явище принесе сильні снігопади.