Массовое ДТП из-за снега: почти 100 машин столкнулись на трассе в Казахстане (видео)

Метель и гололед в первые дни нового года создали аварийные условия на дорогах Казахстана. Водители нарушали скоростной режим и безопасную дистанцию, что вызвало столкновение на трассе "Астана — Щучинск".

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Колонна из 95 машин столкнулась на трассе "Астана — Щучинск" в Казахстане. Причиной массовой аварии стала сильная метель, пишет местное издание Tengrinews.kz.

Дорожные службы отмечают, что участок автодороги "Астана — Петропавловск" закрыли в 7:20 утра 3 января из-за ухудшения погодных условий. Уже в 12:30 движение в сторону Щучинска сопровождали полицейские и коммунальщики со спецтехникой.

По предварительным данным, водители не соблюдали скоростной режим и безопасную дистанцию на 153-м километре трассы в районе села Жанаталап, из-за этого и произошло массовое столкновение.

По меньшей мере, два человека пострадали в результате массового ДТП в Акмолинской области. Развернуты ближайшие пункты обогрева, в которых будут эвакуироваться водители, пишет "24KZ".

Трасса закрыта для проезда, синоптики еще 2 января прогнозировали в Казахстане снег, метель и морозы до минус 10 градусов. Из-за сильных снегопадов в нескольких регионах Казахстана в первые дни нового года объявили штормовое предупреждение. Метель и гололед создают аварийные условия: многие участки автодорог временно закрываются.

Фокус ранее писал, как в Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Столь необычное явление метеорологи объяснили холодным циклоном из Северной Европы.

Напомним, в США синоптики следят за огромным зимним штормом, который довольно скоро обрушится на территорию страны. Погодное явление принесет сильные снегопады.