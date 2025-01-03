Великая метель 2025 года: приближающийся зимний шторм заставил людей смеяться (фото)

Метеорологи отслеживают передвижение зимнего шторма, который вот-вот обрушится на сушу — карта е воздействия породила множество шуток.

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Работа метеорологов заключается в том, чтобы прогнозировать появление штормов и отслеживать их передвижение. Сегодня американские метеорологи отслеживают огромный зимний шторм, который вот-вот обрушится на территорию США протяженностью более 2400 метров. Ученые также показали карту воздействия крупного зимнего шторма, которая сразу же стала предметом шуток пользователей Сети, пишет Daily Mail.

Прогнозная карта AccuWeather показывает розовый фаллический шторм, проносящийся через штаты от Канзаса до Вирджинии. Форма воздействия шторма в конце концов и стала предметом шуток: некоторые пользователи шутили о размерах шторма, а другие сравнили его с секс-игрушкой и назвали "великой метелью 2025 года".

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По словам метеорологов, зимний шторм, вероятно, принесет сильные снегопады на территорию от большей части Небраски до южного и центрального Огайо и западной Вирджинии. Предполагается, что шторм также принесет накопление снега в размере от 7 до 15 сантиметров; в некоторых регионах накопление снега также может достигнуть 30 сантиметров. Впрочем, метеорологи не исключают, что на отдельных участках воздействия шторма может выпасть значительно больше снега.

Метеоролог AccuWeather Алекс Сосновски отмечает, что шторм готовится стать первым широкомасштабным зимним штормом сезона для центральной и восточной части США. Согласно прогнозам исследователей, в этот период поездки, вероятно, будут затруднены.

Метеорологи опубликовали карту воздействия шторма и она ассмешила соцсети Фото: AccuWeather

Несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, пользователи Сети, похоже, восприняли его с легкостью. Большинство сосредоточились на причудливой карте зимнего шторма, а некоторые и вовсе добавили к ней свои штрихи, подчеркнув ассоциации, которые у них возникли. Другие же пользователи ограничились шутками о форме и окраске зимнего шторма.

Метеорологи отмечают, что на пути шторма окажутся несколько крупных городов, в том числе:

Канзас;

Сент-Луис;

Канзас-Сити;

Миссури;

Спрингфилд;

Иллинойс;

Индианаполис;

Цинциннати;

Дейтон;

Огайо.

Исследователи прогнозируют большое количество снега, но предупреждают, что он не станет единственной проблемой. Значительно более разрушительным будет ледяной шторм — тяжелый лед, вероятно, повалит множество деревьев и линий электропередач, что может заблокировать дороги.

Ранее Фокус писал о том, что на США обрушится ураган невиданной силы.