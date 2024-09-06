Тысячелетний шторм. Ученые наконец-то пролили свет на странный суперливень в Китае (фото)

Дождь был настолько интенсивным, что всего за один день на территории центрального региона выпало более 300 мм осадков, а за три дня — почти годовое количество.

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В июле 2021 года на Чжэнчжоу, центральном регионе Китая, обрушился экстремальный суперливень. Местные дневные осадки составили более 300 мм, в общей сложности регионе за три дня выпало почти годовое количество осадков. Явление оказалось настолько экстремальным, что ученые дали ему название — ливень "7,20", пишет SciTechDaily.

В новом исследовании команда доктора Хонг Янь реконструировала рекордный суперливень, предположив, что такие экстремальные погодные явления в дальнейшем могут стать более распространенными из-за глобального потепления планеты.

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Ливень, подобный суперливню "7,20", в метеорологической статистике считается явлением "раз на тысячелетие". Ученые отмечают, что такое обозначение основано на инструментальных данных за последние 100 лет. Однако по мере потепления планеты климатический фон экстремальных погодных явлений быстро меняется, а потому ученые сосредоточились на том, насколько редкими в будущем станут подобные явления.

В своей работе доктор Янь с коллегами стремились узнать, останется ли суперливень "7,20" катастрофой "раз на тысячелетие" или станет новым нормальным явлением в более теплом мире. Увы, современные инструментальные данные весьма ограничены во времени, не более 100 лет, как и палеоклиматические записи. В результате ученые сходятся во мнении, что наши знания внутренней связи между экстремальной изменчивостью погоды и климатическим фондом до сих пор "почти отсутствуют".

Доктор Янь с коллегами из Института земной среды Китайской академии наук реконструировали суперливень "7,20" с использованием раковин местных наземных улиток. Четыре современных раковины наземных улиток (Cathaica fasciola) были собраны в районе Чжэнчжоу-Синьян, одном из центров, пострадавших от экстремальных осадков.

Карта, показывающая преобладающий муссонный климат Восточной Азии и местоположение места отбора проб Фото: Science China Press

Далее ученые использовали масс-спектрометрию и вторичную ионную масс-спектрометрию, чтобы изучить данные раковин улиток с июня по сентябрь 2021 года. Ежедневные разрешенные записи показывают резкий отрицательный сдвиг между 18 июня и 18 сентября, что, скорее всего, связано с суперливнем "7.20" в соответствии с установленными возрастными рамками. Более того, теоретические количества осадков суперливня "7.20", рассчитанные по амплитуде этого сдвига с использованием модели баланса потока, близко приближаются к количеству осадков, наблюдаемому на местной метеорологической станции.

Таким образом ученые впервые показали, что экстремальные ливни синоптического масштаба на суше могут быть реконструированы с помощью естественного палеоклиматического архива. Команда полагает, что этот метод можно использовать для исследования ископаемых раковин улиток, обнаруженных в более древних осадочных породах — таким образом нам удастся пролить свет на события далекого прошлого Земли.

Ученые также отмечают, что новый метод может оказаться важным источником, позволяющим понять закон и динами региональных экстремальных ливней. Это в свою очередь позволит лучше откалибровать современные климатические модели.

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