Велика заметіль 2025 року: зимовий шторм, що наближається, змусив людей сміятися (фото)

Метеорологи відстежують пересування зимового шторму, який ось-ось впаде на сушу — карта його впливу породила безліч жартів.

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Робота метеорологів полягає в тому, щоб прогнозувати появу штормів і відстежувати їхнє пересування. Сьогодні американські метеорологи відстежують величезний зимовий шторм, який ось-ось впаде на територію США протяжністю понад 2400 метрів. Вчені також показали карту впливу великого зимового шторму, яка відразу ж стала предметом жартів користувачів Мережі, пише Daily Mail.

Прогнозна карта AccuWeather показує рожевий фалічний шторм, що проноситься через штати від Канзасу до Вірджинії. Форма впливу шторму врешті-решт і стала предметом жартів: деякі користувачі жартували про розміри шторму, а інші порівняли його з секс-іграшкою і назвали "великою хуртовиною 2025 року".

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За словами метеорологів, зимовий шторм, імовірно, принесе сильні снігопади на територію від більшої частини Небраски до південного і центрального Огайо і західної Вірджинії. Передбачається, що шторм також принесе накопичення снігу в розмірі від 7 до 15 сантиметрів; у деяких регіонах накопичення снігу також може досягти 30 сантиметрів. Утім, метеорологи не виключають, що на окремих ділянках впливу шторму може випасти значно більше снігу.

Метеоролог AccuWeather Алекс Сосновскі зазначає, що шторм готується стати першим широкомасштабним зимовим штормом сезону для центральної та східної частини США. Згідно з прогнозами дослідників, у цей період поїздки, ймовірно, будуть ускладнені.

Метеорологи опублікували карту впливу шторму і вона розсмішила соцмережі Фото: AccuWeather

Попри несприятливий прогноз метеорологів, користувачі Мережі, схоже, сприйняли його з легкістю. Більшість зосередилися на химерній карті зимового шторму, а дехто й зовсім додав до неї свої штрихи, підкресливши асоціації, які в них виникли. Інші ж користувачі обмежилися жартами про форму і забарвлення зимового шторму.

Метеорологи зазначають, що на шляху шторму опиняться кілька великих міст, зокрема:

Канзас;

Сент-Луїс;

Канзас-Сіті;

Міссурі;

Спрингфілд;

Іллінойс;

Індіанаполіс;

Цинциннаті;

Дейтон;

Огайо.

Дослідники прогнозують велику кількість снігу, але попереджають, що він не стане єдиною проблемою. Значно більш руйнівним буде крижаний шторм — важкий лід, ймовірно, повалить безліч дерев і ліній електропередач, що може заблокувати дороги.

Раніше Фокус писав про те, що на США обрушиться ураган небаченої сили.