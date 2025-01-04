Поляк сбил украинку и после этого напал на нее с кулаками: совет полиции ее возмутил (видео)

По словам пострадавшей, мужчина оскорбил ее из-за акцента и отправил в Россию. Очевидица сняла, как он ударил женщину ногой в спину с такой силой, что она вылетела из своей обуви.

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Поляк напал на мигрантку из Украины, сбив ее на стоянке. Правоохранители посоветовали ей не подавать заявление. Детали инцидента 3 января опубликовали в издании Wyborcza.

Спор произошел 29 декабря на парковке, где мужчина пытался поставить свою машину. В какой-то момент машина "протаранила" женщину, которая разговаривала по телефону. Анна родом из Украины и переехала в Польшу в 2018 году, она училась в Варшаве и сейчас работает продавщицей в магазине.

"Я не заметила ту машину. Я стояла на стоянке и разговаривала с парнем, когда мужчина наехал на меня", — пояснила пострадавшая.

Отмечается, что водитель не воспользовался клаксоном, чтобы предупредить прохожую о своем маневре. Когда же она выразила недовольство наездом, мужчина вышел из машины и бросился на нее с кулаками.

"Он сначала потянул меня, а потом ударил по голове, возле правого уха и щеки. Ранее он оскорбил меня, потому что ему не понравился мой акцент. Он сказал, что я… украинка и тогда мне надо ехать… в Россию", — вспомнила Анна.

Женщина была шокирована и напугана, подвергшись физическому насилию, она достала газовый баллончик и распылила газ для самообороны. Однако это спровоцировало еще большую агрессию — поляк ударил ее новой в область поясницы. Подруга Анны сидела в припаркованной неподалеку машине и сняла конфликт. На видео видно, как из-за силы удара в спину она вылетела из своей обуви.

Пострадавшая упала на землю в нескольких метрах, а поляк еще раз ее толкнул и вернулся к машине, где его ждали женщина с маленьким ребенком. Тогда в конфликт вмешался другой мужчина, который защитить Анну и оказался ее партнером. Завязалась короткая драка. После конфликта пара отправилась к автобусной остановке, но разъяренный водитель преследовал их. Тогда украинка развернулась и распылила газ еще раз.

Очевидица заверила, что женщина защищалась и "применила перцовый баллончик не в лицо, а в спину". Однако в полиции ее отговорили писать заявление. Она решила обратиться к правоохранителям 31 декабря, но покинула участок опустошенной.

"Сказали, что у меня будут проблемы, потому что я применила газ. И он также может донести на меня. Но я применила газ из-за страха и стресса, я думала только о том, как защититься. Психически я чувствую себя ужасно. Я боюсь выйти на улицу", — поделилась Анна.

В пресс-службе полиции журналистам заявили, что заявлений об инциденте ни от одной из сторон не получали, а комментировать поведение правоохранителей отказались.

Напомним, украинцы в Польше начали получать письма с призывами к мобилизации. Посол Украины Василий Боднар объяснил, могут ли мужчине отправить повестку за границу, и предупредил об "очень опасном сигнале".

В Казахстане 3 января столкнулись 95 машин. Пострадали по меньшей мере два человека, трассу перекрыли.