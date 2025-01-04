"Обдовбане наркотою": в Одесі помічник депутата влаштував ДТП, — соцмережі (відео)

За словами місцевого активіста, помічник депутата з Кривого Рогу намагався втекти з місця ДТП, а також заблокувався в машині та ігнорував вимоги правоохоронців.

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Одеський активіст, голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко заявив, що помічник депутата Криворізької міської ради Олександр Комаровський у стані наркотичного сп'яніння влаштував ДТП в Одесі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 3 січня.

Затримання Олександра Комаровського в Одесі

За словами Марка Гордієнка, помічник депутата з Кривого Рогу врізався в машину його брата, намагався втекти з місця події, заблокувався в машині і годину ігнорував вимоги поліцейських, перш ніж був затриманий.

Активіст зазначив, що під час поверхневого огляду в машині винуватця ДТП знайшли наркотики, кілограмові упаковки з чорною ікрою, а також гранату, схожу на навчальну. Він також підкреслив, що раніше затриманий уже водив авто в нетверезому стані.

Затримання Олександра Комаровського в Одесі

"У машину мого брата, в лоб, врізається обдовбане наркотою криворізьке чудовисько. Чому чудовисько? Цей "красунчик", має 5 протоколів за водіння автомобіля в нетверезому або наркотичних стані і це тільки за 2024 рік", — написав він.

Посвідчення помічника депутата Фото: Facebook

Марк Гордієнко опублікував відео затримання і фото посвідчення Олександра Комаровського, де зазначено, що він є "помічником депутата Криворізької міської ради Інни Потапової на громадських засадах".

"Хочу сказати про дію наших патрульних поліцейських, слідчо-оперативної групи та медиків швидкої допомоги, діяли абсолютно професійно", — додав активіст.

Активіст Марк Гордієнко про ДТП в Одесі Фото: Скриншот

Активіст Марк Гордієнко про ДТП в Одесі Фото: Скриншот

ДТП в Одесі: реакція поліції

У Патрульній поліції Одеської області на момент публікації новини не коментували інцидент.

Нагадаємо, 2 січня в мережі з'явилися кадри наслідків ДТП у Києві, під час якої вантажний автомобіль пробив огорожу і вилетів із мосту.

Раніше, 30 грудня, у селі Насташино Івано-Франківської області сталася смертельна аварія, в якій загинули п'ятеро молодих людей.