"Обдолбанное наркотой": в Одессе помощник депутата устроил ДТП, — соцсети (видео)

По словам местного активиста, помощник депутата из Кривого Рога пытался скрыться с места ДТП, а также заблокировался в машине и игнорировал требования правоохранителей.

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Одесский активист, глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко заявил, что помощник депутата Криворожского городского совета Александр Комаровский в состоянии наркотического опьянения устроил ДТП в Одессе. Об этом он написал на своей странице в Facebook 3 января.

Задержание Александра Комаровского в Одессе

По словам Марка Гордиенко, помощник депутата из Кривого Рога врезался в машину его брата, пытался скрыться с места происшествия, заблокировался в машине и час игнорировал требования полицейских, прежде чем был задержан.

Активист отметил, что при поверхностном осмотре в машине виновника ДТП нашли наркотики, килограммовые упаковки с черной икрой, а также гранату, похожую на учебную. Он также подчеркнул, что ранее задержанный уже водил авто в нетрезвом состоянии.

Задержание Александра Комаровского в Одессе

"В машину моего брата, в лоб, врезается обдолбанное наркотой криворожское чудовище. Почему чудовище? Этот "красавчик", имеет 5 протоколов за вождения автомобиля в нетрезвом или наркотических состоянии и это только за 2024 год", — написал он.

Удостоверение помощника депутата Фото: Facebook

Марк Гордиенко опубликовал видео задержания и фото удостоверения Александра Комаровского, где указано, что он является "помощником депутата Криворожского городского совета Инны Потаповой на общественных началах".

"Хочу сказать о действии наших патрульных полицейских, следственно оперативной группы и медиков скорой помощи, действовали абсолютно профессионально", — добавил активист.

Активист Марк Гордиенко о ДТП в Одессе Фото: Скриншот

Активист Марк Гордиенко о ДТП в Одессе Фото: Скриншот

ДТП в Одессе: реакция полиции

В Патрульной полиции Одесской области на момент публикации новости не комментировали инцидент.

Напомним, 2 января в сети появились кадры последствий ДТП в Киеве, в ходе которого грузовой автомобиль пробил ограждение и вылетел с моста.

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