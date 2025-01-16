"Подрезал" автобус: в Виннице водитель Mersedes сбил двух девушек на переходе, детали (видео)

22-летнего водителя задержала полиция, сейчас он находится в изоляторе. Ему грозит до 8 лет заключения.

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Сегодня около 16:20 в Виннице на улице Театральной 22-летний водитель автомобиля Mercedes сбил двух 19-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. О ДТП сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

На распространенном в сети видео можно увидеть, как белый Mercedes "подрезает" автобус перед пешеходным переходом и на большой скорости сбивает двух молодых девушек. Водитель останавливается, выходит из авто и переносит одну из пострадавших с проезжей части ближе к тротуару.

Две пострадавшие девушки были госпитализированы с телесными повреждениями, сказали в полиции.

В 20:31 правоохранители сообщили о задержании водителя Mercedes, который сбил девушек. Это 22-летний житель Тульчинского района. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи начали расследование производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. По этой статье водителю грозит до 8 лет заключения.

"Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении, а также избрания ему меры пресечения", — сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП в Виннице Фото: Национальная полиция

Напомним, 4 января одесский активист, председатель "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко сообщил в соцсетях, что помощник депутата устроил ДТП в Одессе в состоянии наркотического опьянения и пытался скрыться с места происшествия.

Также 4 января польские СМИ писали, что в Варшаве поляк сбил украинку на парковке, а затем набросился на нее с кулаками.