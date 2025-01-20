У ДТП потрапив ексклюзивний Ferrari зірки "Формули-1" за $2,5 мільйона (відео)

Ferrari F40 — цінний колекційний суперкар, випущений лімітованою серією. 478-сильне купе здатне розвинути 324 км/год і свого часу було найшвидшим авто у світі.

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ДТП сталася на одному з гірських серпантинів. На відео видно, що водій Ferrari F40 втратив контроль над авто в повороті. Суперкар занесло та розвернуло і він врізався задньою частиною у відбійник.

В Ferrari F40 пошкодили задні бампер та крило. Автомобіль здатен пересуватися своїм ходом.

Примітно, що цей суперкар Ferrari F40 належить пілоту "Формули-1" Ландо Норрісу. Утім, гонщик McLaren не був за кермом, адже в той час перебував у відпустці в Дубаї. Наразі ім’я водія не називають.

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Ландо Норріс купив Ferrari F40 у 2024 році. Вартість такого авто складає приблизно 2,5 мільйона доларів.

В суперкара пошкоджена задня частина Фото: скриншот / YouTube

Купе Ferrari F40 1987 року – цінна колекційна модель. Це останнє авто, створене під керівництвом Енцо Феррарі – його присвятили 40-річчю компанії. Виготовили 1311 таких машин.

Свого часу суперкар Ferrari F40 був найшвидшим авто у світі. Його 2,9-літровий V8 на 487 к. с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 324 км/год.

До речі, зовсім недавно потрапив у ДТП ще один Ferrari F40 – його розбив механік зі СТО.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні продали вінтажне авто Ландо Норріса.