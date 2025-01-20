В ДТП попал эксклюзивный Ferrari звезды "Формулы-1" за $2,5 миллиона (видео)

Ferrari F40 — ценный коллекционный суперкар, выпущенный лимитированной серией. 478-сильное купе способно развить 324 км/ч и в свое время было самым быстрым авто в мире.

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В Монако повредили в ДТП суперкар Ferrari F40. Раритетный автомобиль нуждается в ремонте. Видео аварии опубликовали на Youtube-канале F1Briefings.

ДТП произошло на одном из горных серпантинов. На видео видно, что водитель Ferrari F40 потерял контроль над авто в повороте. Суперкар занесло и развернуло и он врезался задней частью в отбойник.

У Ferrari F40 повредили задний бампер и крыло. Автомобиль способен передвигаться своим ходом.

Примечательно, что этот суперкар Ferrari F40 принадлежит пилоту "Формулы-1" Ландо Норрису. Впрочем, гонщик McLaren не был за рулем, ведь в то время находился в отпуске в Дубае. Сейчас имя водителя не называют.

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Ландо Норрис купил Ferrari F40 в 2024 году. Стоимость такого авто составляет примерно 2,5 миллиона долларов.

У суперкара повреждена задняя часть Фото: скриншот / YouTube

Купе Ferrari F40 1987 года — ценная коллекционная модель. Это последнее авто, созданное под руководством Энцо Феррари — его посвятили 40-летию компании. Изготовили 1311 таких машин.

В свое время суперкар Ferrari F40 был самым быстрым авто в мире. Его 2,9-литровый V8 на 487 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 324 км/ч.

Кстати, совсем недавно попал в ДТП еще один Ferrari F40 — его разбил механик со СТО.

Также Фокус рассказывал, что на аукционе продали винтажное авто Ландо Норриса.