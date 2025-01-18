"ДНК мого сина": фото дитини вчительки змусило батька учня звернутись до поліції, що сталось

Сестра хлопця розповіла, що її брат часто опинявся у ліжку вчительки, коли та дозволяла ночувати у себе в будинку.

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Чоловік вважає, що його син у 13-ти річному віці піддався сексуальному насильству з боку вчительки та є батьком її дитини, якій вже виповнилось п'ять років. Про це пише Daily Star.

До такого висновку чоловік дійшов, коли побачив фотографії п'ятирічної дитини цієї жінки.

"Скажіть мені, що ви не бачите те, що бачу я. Якщо це не моя ДНК, то точно мого сина, і ми обидва знаємо, що я ніколи не торкався вас", — написав чоловік у Facebook.

За його словами, п'ятирічна дитина вчительки його сина Лаури Карон дуже схожа на нього та його сина.

Карон заарештували за звинуваченнями в сексуальному насильстві при обтяжуючих обставинах, сексуальному нападі і загрозі благополуччю дитини.

Лаура Карон Фото: Відкриті джерела

Передбачувані злочини нібито сталися, коли хлопцеві було 13 років, а вчительці — 26. Їх дитина народилась у 2019 році.

Поліція повідомила, що Карон навчала хлопця та його брата в 5-му класі, і що з роками вона подружилася з родиною хлопчика, врешті-решт дозволивши братам та їхній сестрі ночувати у себе в будинку Карон.

Судові документи показали, що візити почалися з однієї або двох ночей на тиждень і врешті-решт призвели до того, що діти залишилися з Карон на постійній основі з 2016 по 2020 рік.

Як розповіла поліції сестра хлопця, він почав спати в одному ліжку з Карон, коли йому було 11 років. Вона додала, що діти спали в загальній кімнаті на іншому поверсі від Карон, але щоранку її брат опинявся в ліжку вчительки. Вона також стверджувала, що Карон заходила у ванну кімнату і зачиняла її, коли там був її брат

Брат 13-річного хлопця також розповів поліції, що нібито бачив, як Карон сексуально напала на його брата, коли вона думала, що він спить.

Поліція стверджує, що сам хлопець підтвердив в інтерв'ю, що мав сексуальні стосунки зі своєю вчителькою і що він є батьком її дитини.

Він продовжував контактувати з Карон до того, як його батько опублікував пост у Facebook.

Нагадаємо, вчителька обзивала учнів "жирними" та знущалась з батьків, але може продовжувати викладати.

Фокус також писав про те, як в Одесі вчителька історії України просувала учням російські наративи.