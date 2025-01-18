"ДНК моего сына": фото ребенка учительницы заставило отца ученика обратиться в полицию, что произошло

Сестра парня рассказала, что ее брат часто оказывался в постели учительницы, когда та позволяла ночевать у себя в доме.

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Мужчина считает, что его сын в 13-ти летнем возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны учительницы и является отцом ее ребенка, которому уже исполнилось пять лет. Об этом пишет Daily Star.

К такому выводу мужчина пришел, когда увидел фотографии пятилетнего ребенка этой женщины.

"Скажите мне, что вы не видите то, что вижу я. Если это не моя ДНК, то точно моего сына, и мы оба знаем, что я никогда не прикасался к вам", — написал мужчина в Facebook.

По его словам, пятилетний ребенок учительницы его сына Лауры Карон очень похож на него и его сына.

Карон арестовали по обвинениям в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, сексуальном нападении и угрозе благополучию ребенка.

Лаура Карон Фото: Відкриті джерела

Предполагаемые преступления якобы произошли, когда парню было 13 лет, а учительнице — 26. Их ребенок родился в 2019 году.

Полиция сообщила, что Карон учила мальчика и его брата в 5-м классе, и что с годами она подружилась с семьей мальчика, в конце концов позволив братьям и их сестре ночевать у себя в доме Карон.

Судебные документы показали, что визиты начались с одной или двух ночей в неделю и в конце концов привели к тому, что дети остались с Кароном на постоянной основе с 2016 по 2020 год.

Как рассказала полиции сестра парня, он начал спать в одной кровати с Карон, когда ему было 11 лет. Она добавила, что дети спали в общей комнате на другом этаже от Карон, но каждое утро ее брат оказывался в постели учительницы. Она также утверждала, что Карон заходила в ванную комнату и закрывала ее, когда там был ее брат

Брат 13-летнего парня также рассказал полиции, что якобы видел, как Карон сексуально напала на его брата, когда она думала, что он спит.

Полиция утверждает, что сам парень подтвердил в интервью, что имел сексуальные отношения со своей учительницей и что он является отцом ее ребенка.

Он продолжал контактировать с Карон до того, как его отец опубликовал пост в Facebook.

Напомним, учительница обзывала учеников "жирными" и издевалась над родителями, но может продолжать преподавать.

Фокус также писал о том, как в Одессе учительница истории Украины продвигала ученикам российские нарративы.