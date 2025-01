За секунду до удара монета спасла отца и дочь от смерти в ужасном ДТП (видео)

Автомобиль несся по шоссе и перевернулся, объезжая препятствие, свидетельствует видео. Отец и дочь спаслись, потому что нагнулись за едва заметной находкой.

Двое жителей Бразилии, отец и дочь, не представляли, что им грозит гибель от дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Однажды вечером они вышли из дома, направлялись по своим делам и случайно отыскали монету, которая валялась на обочине. Через мгновение после этого произошло ДТП, которое не задело людей. О происшествии в Бразилии рассказали на портале Need To Know.

На портале показали кадры, сделанные камерой наблюдения в городке Икапуи, расположенном в крайней восточной точке Бразилии на берегу Атлантического океана. Видим, что события разворачиваются в 18:05 8 января 2025 года. Видео длится 23 секунды.

Отец и дочь лет 7-10 выходят слева от камеры и направляются к шоссе. Девочка бежит вперед, тем временем мужчина что-то замечает в придорожной пыли. Они вместе останавливаются и отец что-то поднимает с земли. Через мгновение мимо "пролетает" авто, которое несется на большой скорости. Людей и машину, которая могла их убить, отделяет метр, который они прошли бы, если бы не монета: к счастью этого не происходит и они сохраняют жизнь.

Тем временем камера показывает, что произошло дальше. Авто проехало еще с десяток метров, резко тормозит, петляет, врезается в насыпь при дороге и переворачивают вверх колесами. Отец, осознав возможную смерть секунду назад, прижимает ребенка. Затем мужчина бежит вместе с прохожими на помощь жертвам ДТП, показывают последние кадры записи.

Происшествие в Бразилии — впечатления участников ДТП

Журналисты пообщались с бразильцем по имени Карлос, который вместе с дочерью уберегся от смерти благодаря запылившейся монете. Он согласился, что их от трагедии отделяло какое-то мгновение.

"Это были секунды. Если бы мы не остановились, чтобы забрать монету, нас бы сейчас здесь не было", — сказал мужчина.

На портале также рассказали об обстоятельствах ДТП. Как выяснилось, водитель автомобиля, который летел на большой скорости, вдруг заметил мотоциклиста, резко крутанул руль и перевернулся. Никто из участников "приключения" не пострадал. Между тем в комментариях под видео назвали отца и дочь "счастливчиками".

"По Божьей милости оба остались невредимыми!" — писали люди.

