Украинец в Польше стал причиной травмирования 19 человек, 4 — в тяжелом состоянии: что произошло (видео)

В Кракове 24-летний украинец на легковом авто влетел в автобус и повредил еще 3 автомобиля. В результате этого травмы получили 19 человек.

Related video

Об этом пишет издание Onet Krakow.

ДПТ произошло в Кракове в Новой Гуте. Украинец нарушил правила дорожного движения и влетел в автобус с пассажирами, а после этого задел еще несколько автомобилей. После столкновения с легковушкой водитель автобуса потерял управление и влетел в дерево.

В результате инцидента пострадали 19 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Водителя автобуса также доставили в больницу.

"Трое тяжело раненых были доставлены в больницы Кракова, а одну тяжело раненую также доставили в Олькуш. Остальных 13 доставили в несколько краковских больниц. Двум лицам оказали первую помощь на месте", — сообщает Управление Малопольского воеводства в Кракове.

На месте работали несколько пожарных бригад. Прибыло несколько карет скорой помощи и вертолет экстренной медицинской помощи.

Позже стало известно, кто стал причиной аварии. Выяснилось, что это был 24-летний гражданин Украины. По предварительным данным, водитель был трезв.

Издание также сообщает, что 24-летний парень был за рулем автомобиля с названием транспортной компании, но на момент ДТП не предоставлял транспортных услуг.

Украинца могут обвинить в совершении дорожно-транспортной катастрофы, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее из Польши депортировали 19-летнего украинца, который нарушал ПДД и в целом польские законы.

Ранее в Варшаве нашли тело 15-летней Маргариты Шрайбер из Украины, которая пропала 10 января 2025 года. По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию.