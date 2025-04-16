Украинец в Польше стал причиной травмирования 19 человек, 4 — в тяжелом состоянии: что произошло (видео)
В Кракове 24-летний украинец на легковом авто влетел в автобус и повредил еще 3 автомобиля. В результате этого травмы получили 19 человек.
Об этом пишет издание Onet Krakow.
ДПТ произошло в Кракове в Новой Гуте. Украинец нарушил правила дорожного движения и влетел в автобус с пассажирами, а после этого задел еще несколько автомобилей. После столкновения с легковушкой водитель автобуса потерял управление и влетел в дерево.
В результате инцидента пострадали 19 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Водителя автобуса также доставили в больницу.
"Трое тяжело раненых были доставлены в больницы Кракова, а одну тяжело раненую также доставили в Олькуш. Остальных 13 доставили в несколько краковских больниц. Двум лицам оказали первую помощь на месте", — сообщает Управление Малопольского воеводства в Кракове.
На месте работали несколько пожарных бригад. Прибыло несколько карет скорой помощи и вертолет экстренной медицинской помощи.
Позже стало известно, кто стал причиной аварии. Выяснилось, что это был 24-летний гражданин Украины. По предварительным данным, водитель был трезв.
Издание также сообщает, что 24-летний парень был за рулем автомобиля с названием транспортной компании, но на момент ДТП не предоставлял транспортных услуг.
Украинца могут обвинить в совершении дорожно-транспортной катастрофы, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее из Польши депортировали 19-летнего украинца, который нарушал ПДД и в целом польские законы.
Ранее в Варшаве нашли тело 15-летней Маргариты Шрайбер из Украины, которая пропала 10 января 2025 года. По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию.