Українець в Польщі став причиною травмування 19 людей, 4 — у важкому стані: що сталося (відео)

У Кракові 24-річний українець на легковому авто влетів у автобус та пошкодив ще 3 автомобілі. Внаслідок цього травми отримали 19 людей.

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Про це пише видання Onet Krakow.

ДПТ сталася у Кракові у Новій Гуті. Українець порушив правила дорожнього руху та влетів у автобус з пасажирами, а після цього зачепив ще кілька автомобілів. Після зіткнення з легковиком водій автобусу втратив керування і влетів у дерево.

В результаті інциденту постраждали 19 осіб, четверо з них у важкому стані. Водія автобуса також доправили до лікарні.

"Трьох важко поранених було доставлено до лікарень Кракова, а одну важко поранену також доправили до Олькуша. Решту 13 доправили до кількох краківських лікарень. Двом особам надали першу допомогу на місці", – повідомляє Управління Малопольського воєводства в Кракові.

На місці працювали кілька пожежних бригад. Прибуло кілька карет швидкої допомоги та вертоліт екстреної медичної допомоги.

Пізніше стало відомо, хто спричинив аварію. З’ясувалося, що це був 24-річний громадянин України. За попередніми даними, водій був тверезий.

Видання також повідомляє, що 24-річний хлопець був за кермом автомобіля з назвою транспортної компанії, але на момент ДТП не надавав транспортних послуг.

Українця можуть звинуватити у скоєнні дорожньо-транспортної катастрофи, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше з Польщі депортували 19-річного українця, який порушував ПДД і загалом польські закони.

Раніше у Варшаві знайшли тіло 15-річної Маргарити Шрайбер з України, яка зникла 10 січня 2025 року. За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події.