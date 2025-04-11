Не дали шансу: з Польщі депортували 19-річного українця

У Польщі продовжується хвиля депортації іноземних громадян, які порушують закон. Днями з країни видворили 19-річного українця, який вже кілька разів потрапляв у поле зору польської поліції.

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Про це пише польське видання Оnet.pl.

Все почалося з того, що українця зупинили за кермом автомобіля біля села Непрушево (Великопольське воєводство). При перевірці правоохоронці виявили, що хлопець не мав прав, оскільки їх у нього вилучили раніше за їзду у нетверезому стані та заборонили керування автомобілем впродовж найближчих 5 років.

Водія-порушника перевірили і виявили в нього заборонені речовини — мефедрон та марихуану. Його затримали, і після висунення звинувачень він визнав провину.

Після цього поліцейські вивчили його "досьє" уважніше і з'ясували, що хлопець уже не раз потрапляв у поле зору правоохоронців у Польщі. Його ловили на крадіжці, на керуванні у нетверезому стані, ігнорування заборони на керування.

Через те, що 19-річний українець систематично порушував закони Польщі, поліція розпочала процедуру депортації. У супровідних документах зазначили, що поведінка хлопця становить реальну загрозу громадській безпеці та порядку.

Було подано відповідний запит до Straż Graniczna, де ухвалили рішення про депортацію українця. Йому також заборонили в'їзд до Польщі та зони Шенгену на 6 років.

Цього тижня 19-річного українця доставили до польсько-українського кордону, де передали українським службам.

Нагадаємо, що раніше у Варшаві знайшли тіло 15-річної Маргарити Шрайбер з України, яка зникла 10 січня 2025 року. За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події.

Також раніше з Польщі депортували українця, який зателефонував до поліції і повідомив про замінування одного з хостелів Варшави.