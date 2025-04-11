Не дали шанса: из Польши депортировали 19-летнего украинца

В Польше продолжается волна депортации иностранных граждан, которые нарушают закон. На днях из страны выдворили 19-летнего украинца, который уже несколько раз попадал в поле зрения польской полиции.

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Об этом пишет польское издание Оnet.pl.

Все началось с того, что украинца остановили за рулем автомобиля возле села Непрушево (Великопольское воеводство). При проверке правоохранители обнаружили, что парень не имел прав, поскольку их у него изъяли ранее за езду в нетрезвом состоянии и запретили управление автомобилем в течение ближайших 5 лет.

Водителя-нарушителя проверили и обнаружили у него запрещенные вещества — мефедрон и марихуану. Его задержали, и после предъявления обвинений он признал вину.

После этого полицейские изучили его "досье" внимательнее и выяснили, что парень уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей в Польше. Его ловили на краже, на управлении в нетрезвом состоянии, игнорировании запрета на управление.

Из-за того, что 19-летний украинец систематически нарушал законы Польши, полиция начала процедуру депортации. В сопроводительных документах отметили, что поведение парня представляет реальную угрозу общественной безопасности и порядку.

Был подан соответствующий запрос в Straż Graniczna, где приняли решение о депортации украинца. Ему также запретили въезд в Польшу и зону Шенгена на 6 лет.

На этой неделе 19-летнего украинца доставили к польско-украинской границе, где передали украинским службам.

Напомним, что ранее в Варшаве нашли тело 15-летней Маргариты Шрайбер из Украины, которая пропала 10 января 2025 года. По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию.

Также ранее из Польши депортировали украинца, который позвонил в полицию и сообщил о заминировании одного из хостелов Варшавы.