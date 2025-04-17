Собака принесла домой пропавшего в пустыне мальчика: все подробности (фото)

После ночи отчаянных поисков собака спасла пропавшего малыша в штате Аризона (США). Двухлетний мальчик прошел около 11 километров, чтобы найти дорогу домой.

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Об этом сообщили местные правоохранители в Facebook.

Боден Аллен исчез в понедельник, 14 апреля, в отдаленном городке Селигман с населением около 1000 человек. Мальчика объявили пропавшим без вести около пяти часов вечера по местному времени.

Местная полиция распространила фото ребенка, но, несмотря на детальное описание его одежды, в частности штанов из пижамного комплекта и майки, поиски сначала не дали результатов.

Спасение ребенка

С наступлением темноты десятки спасателей прочесывали труднодоступную местность, привлекли даже вертолет. Вместо хороших новостей экипаж сообщил тревожную информацию: в зоне поиска заметили двух пум. Препятствовала поискам и погода — ночью температура опустилась до 4-10 градусов.

На следующее утро, когда местный житель Скотти Дантон собирался ехать в город, произошло нечто удивительное.

"Я слышал о пропавшем ребенке перед поездкой в город, а когда выезжал со двора, то заметил, что мой пес сидит у входа. Я поднял глаза, а там стоял маленький ребенок", — рассказал Дантон телеканалу KPHO.

Шел 11 километров

Поражает тот факт, что во время своего приключения маленький Боден прошел около 11 километров — это примерное расстояние от его дома до ранчо Дантона. Когда мальчика спросили, был ли он в дороге всю ночь, тот ответил, что спал под деревом, а потом его нашел пес.

"Овчарка Буфорд охраняла дом и привела ребенка в безопасное место. Я был невероятно счастлив, что с мальчиком все в порядке. Пес проделал отличную работу. Сегодня на ужин он получит стейк", — говорит хозяин.

Напомним, это далеко не первая подобная история. Ранее Фокус писал об умном псе, которого зовут Блу. Он преодолел четыре мили до кемпинга после аварии, чтобы позвать на помощь. Верного четверолапого героя уже окрестили "новым Лесси", ведь именно благодаря его преданности удалось спасти жизнь раненого хозяина, Брендона Гарретта, который оказался в овраге.