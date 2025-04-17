Собака приніс додому зниклого в пустелі хлопчика: всі подробиці (фото)

Після ночі відчайдушних пошуків собака врятував зниклого малюка в штаті Аризона (США). Дворічний хлопчик пройшов близько 11 кілометрів, аби знайти дорогу додому.

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Про це повідомили місцеві правоохоронці у Facebook.

Боден Аллен зник у понеділок, 14 квітня, у віддаленому містечку Селігман з населенням близько 1000 осіб. Хлопчика оголосили зниклим безвісти близько п'ятої години вечора за місцевим часом.

Місцева поліція поширила фото дитини, але, попри детальний опис його одягу, зокрема штани з піжамного комплекту та майки, пошуки спочатку не дали результатів.

Порятунок дитини

З настанням темряви десятки рятувальників прочісували важкодоступну місцевість, залучили навіть гелікоптер. Замість добрих новин екіпаж повідомив тривожну інформацію: у зоні пошуку помітили двох пум. Перешкоджала пошукам й погода — вночі температура опустилася до 4-10 градусів.

Наступного ранку, коли місцевий житель Скотті Дантон збирався їхати до міста, сталось щось дивовижне.

"Я чув про зниклу дитину перед поїздкою до міста, а коли виїжджав з двору, то помітив, що мій пес сидить біля входу. Я підняв очі, а там стояла маленька дитина", — розповів Дантон телеканалу KPHO.

Йшов 11 кілометрів

Вражає той факт, що під час своєї пригоди маленький Боден пройшов близько 11 кілометрів — це приблизна відстань від його будинку до ранчо Дантона. Коли хлопчика запитали, чи він був у дорозі усю ніч, той відповів, що спав під деревом, а потім його знайшов пес.

"Вівчарка Буфорд охороняла будинок і привела дитину в безпечне місце. Я був неймовірно щасливий, що з хлопчиком все гаразд. Пес виконав чудову роботу. Сьогодні на вечерю він отримає стейк", — каже господар.

Нагадаємо, це далеко не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про кмітливого пса, якого звуть Блу. Він подолав чотири милі до кемпінгу після аварії, щоб покликати на допомогу. Вірного чотирилапого героя вже охрестили "новим Лессі", адже саме завдяки його відданості вдалося врятувати життя пораненого господаря, Брендона Гарретта, який опинився у яру.