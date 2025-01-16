Суд Бразилії заборонив експрезиденту їхати на інавгурацію Трампа: в чому причина

Ще з лютого 2024 року колишній глава держави Жаїр Болсонару здав свій паспорт і не міг покинути країну, а 8 січня заявив про бажання поїхати до Вашингтона.

Related video

Верховний суд Бразилії заборонив експрезиденту Жаїру Болсонару покидати територію країни попри його заяву та бажання приїхати на інавгурацію обраного глави США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

8 січня ексглава держави заявив у своєму X, що отримав запрошення від команди переможця президентських перегонів у США. Політик заявив, що він залишився задоволеним таким запрошенням і спробує бути присутнім на урочистостях.

"Я буду представляти в США консерваторів, правих, добрих, бразильський народ, якщо на те буде воля Божа", — сказав Болсонару.

Згодом політик звернувся до Верховного суду з проханням видати його закордонний паспорт для виїзду з країни, який в нього вилучили в лютому 2024 року. Також адвокати Болсонару надали судді копію електронного листа на адресу сина президента про подію, однак у тексті не містилося інформації про подію.

Журналісти пишуть, що Генеральна прокуратура подала протест на заяву ексглави держави, і справу слухали в суді. Генеральний прокурор Паулу Гонет заявив, що в запиті, поданому адвокатами Болсонару, немає ніяких доказів того, що в цій поїздці є щось, що "може становити життєво важливий інтерес" у порівнянні до того, що становить "суспільний інтерес, який протистоїть виїзду заявника з країни".

Суддя Алешандре де Мораес вислухав доводи обох сторін і ухвалив рішення відхилити у клопотанні Болсонару. В мотиваційній частині свого рішення суд казав, що відмова пов'язана з розслідуванням щодо спроби державного перевороту прихильниками експрезидента, за яку в нього й забрати закордонні паспорти й обмежили в пересуванні країною.

Раніше повідомлялося, що прихильники експрезидента Болсонару штурмують держбудинки. Демонстранти кидали в поліцейських залізні прути, каміння та розбивали їх машини. Вони хотіли прорватися до резиденції чинного президента Луїза Інасіо Лули да Сілви, але його вчасно евакуювали.

Згодом стало відомо, експрезидент Бразилії міг підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19. За інформацією слідства, Жаїр Болсонару наприкінці грудня 2022 року доручив своєму помічнику зробити підроблені документи для нього та 12-річної доньки.