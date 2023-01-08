Заворушення у Бразилії: прихильники експрезидента Болсонару штурмують держбудинки (відео)

Демонстранти кидали в поліцейських залізні прути, каміння та розбивали їх машини. Вони хотіли прорватися до резиденції чинного президента Луїза Інасіо Лули да Сілви, але його вчасно евакуювали.

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Прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару 8 січня захоплювали урядові будинки у столиці країни місті Бразиліа. Про це повідомив портал Brazilian Report.

Мітингувальники увірвалися до Національного конгресу та Верховного суду, забиралися на дахи та розбивали вікна будівель. Персонал зазначених відомств перебуває на канікулах до лютого, тому у будинках практично нікого не було, зазначають журналісти.

Далі вони хотіли прорватися до президентської резиденції — Палацу Планалту, де живе чинний президент Луїс Інасіо Лула да Сілва. Главу держави вчасно евакуювали зі столиці.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати та стріляли гумовими кулями. Демонстранти кидали в них залізні прути, каміння та розбивали машини, зазначила газета Folha.

Чому у Бразилії спалахнули протести?

Масові протести 8 січня відбулися через тиждень після складання присяги лівим кандидатом Лулою та Сілвою. Багато протестувальників не погоджуються з результатами виборів 30 жовтня 2022 року, на яких Лула да Сілва переміг Болсонару, повідомляє Reuters.

"Колишній президент неодноразово бездоказово ставив під сумнів надійність системи електронного голосування в країні, багато хто вірить йому. Болсонару виїхав з Бразилії до Флориди за 48 годин до закінчення мандату", — наголосили журналісти.

У ході акцій протесту незгодні часто перекривали дороги, підпалювали автомобілі та збиралися біля військових будівель, вимагаючи втручання бразильських збройних сил.

Нагадаємо, що бразильські журналісти нещодавно показали, як Жаїр Болсонару зруйнував президентську резиденцію. Політик залишив по собі порвані килими та дивани, розбиті вікна та діряві стелі.

Британський таблоїд Daily Mail 3 листопада минулого року писав про розлучення Болсонару з дружиною Мішель. Пара оформила відносини у 2007 році.

У січні Жаїра Болсонару госпіталізували з діагнозом кишкова непрохідність. Бразильського лідера поранили ножем під час президентської кампанії у 2018 році, він втратив близько 40% крові.