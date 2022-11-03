Скандальний президент Бразилії Жаїр Болсонару розлучається з третьою дружиною, — ЗМІ

Після програшу на президентських виборах на Болсонару, схоже, чекає ще один удар.

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38-й президент Бразилії Жаїр Болсонару, схоже, розлучається зі своєю дружиною Мішель. Пара вже відписалася одне від одного в Instagram. Про це пише Daily Mail.

Після поразки на президентських виборах на скандального президента Жаїра Болсонару, схоже, чекає ще один удар. Він розлучається з дружиною Мішель. Болсонару та колишня перша леді вже відписалися одне від одного в Instagram і вже давно не з'являються разом на публіці.

Перша леді також відписалася від свого пасинка Карлоса, сина президента, Карлоса Болсонару, який, як вважається, керує соціальними мережами свого батька.

Мішель — третя дружина Жаїра, вони мають спільну дочку Лауру.

Від двох перших шлюбів у Болсонару четверо синів: троє (Флавіо, Карлос і Едуарду) від Рожерії, від другої, Анни-Крістіни — син Реннон.

Із Мішель ді Пауле Фірму Рейналду Жаїр одружився 2007 року. І сімейним життям вона не обмежилася, а завдяки своєму чоловікові зробила дуже успішну кар'єру, щоправда, потрапила у скандал.

Під час роботи в Конгресі він найняв свою дружину секретаркою, за два роки підвищивши її на службі та піднявши заробітну плату більше ніж утричі. Після рішення Верховного федерального суду Жаїру довелося звільнити Мішель.

Сама вона, коментуючи чутки, заявила, що вони з чоловіком "як і раніше, тверді, єдині, віримо в Бога та віримо в краще для Бразилії. Ми завжди будемо разом, люблячи одне одного і в радості, і в печалі".

Нагадаємо, після поразки на виборах Жаїр Болсонару мовчить у соцмережах, а його прихильники влаштовують масові протести по всій країні. Дальнобійники заблокували дороги вантажівками та підпалюють барикади.

Але хоч Болсонару й називає результати виборів "несправедливими", він не став оскаржувати результати, і в Бразилії вже розпочалася передача влади Лулі да Сілві.

Проте протести продовжуються, і днем раніше невідомий чоловік протаранив протестувальників Болсонару на автомобілі. За чутками, загинули близько 15 людей.

[ + – ] Протести в Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва, відомий як "Лула", раніше обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 рік і вже розкритикував свого опонента за його мовчання.

"У будь-якому іншому місці у світі переможений президент подзвонив би мені, щоб визнати свою поразку", — сказав він у своїй переможній промові перед своїми прихильниками в Сан-Паулу.

Нагадаємо, Жаїр Болсонару прославився своїми скандальними витівками, расистськими зауваженнями та неприйняттям ЛГБТ. А лаючись із дамами-депутатками, заявляв, що вони "негідні бути ними зґвалтованими". Заперечував він і небезпеку коронавірусу, з'являючись на публіці без маски й обіймаючись із прихильниками. У результаті він захворів на коронавірус і почав носити маску.