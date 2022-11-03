Скандальный президент Бразилии Жаир Болсонару разводится с третьей женой, — СМИ

После проигрыша на президентский выборах, Болсонару, похоже ждет еще один удар

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38-й президент Бразилии Жаир Болсонару, похоже, разводится со своей женой Мишель. Пара уже отписалась друг от друга в Instagram. Об этом пишет Daily Mail.

После поражения на президентских выборах, скандального президента Жаира Болсонару, похоже, ждет еще один удар. Он разводится с женой Мишель. Болсонару и бывшая первая леди уже отписались друг от друга в Instagram и уже давно не появляются вместе на публике.

Первая леди также отписалась от своего пасынка Карлоса, сына президента, Карлоса Болсонару, который, как полагают, управляет социальными сетями своего отца.

Мишель – третья жена Жаира, у них есть общая дочь Лаура.

От двух первых браков у Болсонару четверо сыновей: трое (Флавио, Карлос и Эдуарду) от Рожерии, от второй, Аны-Кристины – сын Реннон.

На Мишель ди Пауле Фирму Рейналду Жаир женился в 2007 году. И семейной жизнью она не ограничилась, а, благодаря своему мужу сделала весьма успешную карьеру, правда попала в скандал.

Во время работы в Конгрессе он нанял свою жену секретарем, за два года повысив ее по службе и подняв заработную плату больше чем втрое. После решения Верховного федерального суда, Жаиру пришлось уволить Мишель.

Сама она, комментируя слухи, заявила, что они с мужем "по-прежнему тверды, едины, верим в Бога и верим в лучшее для Бразилии. Мы всегда будем вместе, любя друг друга и в радости, и в печали".

Напомним, после поражения на выборах Жаир Болсонару хранит молчание в соцсетях, а его сторонники устраивают массовые протесты по всей стране. Дальнобойщики заблокировали дороги грузовиками и поджигают баррикады.

Но хоть Болсонару и называет результаты выборов "несправедливыми", он не стал обжаловать результаты и в Бразилии уже началась передача власти Луле да Силве.

Однако протесты продолжаются, и днем ранее неизвестный мужчина протаранил протестующих сторонников Болсонару на автомобиле. По слухам, погибло около 15 человек.

[ + – ] Протесты в Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва, известный, как "Лула", ранее занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, и уже раскритиковал своего оппонента за его молчание.

"В любом другом месте в мире побежденный президент позвонил бы мне, чтобы признать свое поражение", — сказал он в своей победной речи перед своими сторонниками в Сан-Паулу.

Напомним, Жаир Болсонару прославился своими скандальными выходками, расистскими замечаниями и неприятием ЛГБТ. А ругаясь с дамами-депутатами, заявлял, что они "недостойны быть ими изнасилованными". Отрицал он и опасность коронавируса, появляясь на публике без маски и обнимаясь со сторонниками. В итоге он заболел коронавирусом и начал носить маску.