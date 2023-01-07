Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару звинуватили в руйнуванні палацу (фото)

Нова перша леді країни Розанжела Лула заявила, що ексглава держави залишив у президентському "Палаці Світанку" розбиті вікна, діряві стелі, зламані дошки підлоги, порвані дивани. На додаток до цього, зникли цінні предмети мистецтва.

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Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару зруйнував президентський "Палац Світанку" в столиці країни. Наслідки проживання політика виявила бразильська телекомпанія GloboNews.

Ультраправий політичний діяч Жаїр Болсонару обіймав посаду президента Бразилії з 1 січня 2019 по 1 січня 2023 року, поступившись посадою Луїсу Інасіу Лула да Сілва. 5 січня нова перша леді Розанжела Лула провела журналістці Натузі Нері екскурсію Паласіо да Альворада ("Палацом Світанку") та показала, в якому жахливому стані опинилася резиденція президента.

[ + – ] Перша леді Бразилії Розанжела Лула та журналістка Натуза Нері в "Палаці Світанку" Фото: Globo

Жаїр Болсонару залишив по собі порвані килими й дивани, розбиті вікна, діряву стелю та зруйновані предмети мистецтва. На думку кореспондентки, "Палац Світанку", одна з найкрасивіших будівель у Бразиліа, потребує капітального ремонту. Зараз він більше нагадує старий гуртожиток, ніж шедевр, створений 1958 року Оскаром Немейрою, одним із найвідоміших архітекторів-модерністів у світі.

Гобелен авторства знаменитого бразильського художника Еміліано Ді Кавальканті винесли з бібліотеки та повісили на сонці, де він за кілька років вицвів. Як повідомила Розанжела Лула, його потрібно відновлювати. Декілька інших творів мистецтва зовсім зникли. Бразильський кактус, посаджений Лулою да Сілва під час попереднього президентства, викопали. Проте Жаїр Болсонару залишив на столі одноразову кулькову ручку, яку зробив своїм символом.

Жаїр Болсонару залишив Бразилію незадовго до того, як Лула да Сілва офіційно став президентом. Передбачається, що ексглава держави втік у Флориду (США), побоюючись судового вироку за кілька злочинів, зокрема за його політику під час пандемії, внаслідок якої близько 700 тисяч бразильців загинули від COVID-19.

У листопаді з'явилася інформація, що скандальний президент Бразилії Жаїр Болсонару розлучається з третьою дружиною. Подружжя відписалося одне від одного в Instagram і перестало показуватися разом на публіці.

2 січня в Бразилії відбулося прощання з легендарним футболістом Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту). Спортсмен помер у лікарні на 83-му році життя після тривалої боротьби з раком товстої кишки. Безліч шанувальників зібралося біля стадіону "Віла Белміро" в Сан-Паулу, щоб віддати останню шану кумиру.