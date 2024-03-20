Для поїздки до США: експрезидент Бразилії міг підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19

За інформацією слідства, Жаїр Болсонару наприкінці грудня 2022 року доручив своєму помічнику зробити підроблені документи для нього і 12-річної доньки. Адвокат 68-річного політика заперечує звинувачення.

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Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у тому, що він підробив довідку про вакцинацію проти COVID-19. Цей сертифікат був йому необхідний для того, щоб виїхати за кордон. Про це пише AP.

Сталося це в грудні 2022 року, коли він ще перебував на посаді глави держави, як зазначає слідство. Жаїр Болсонару попросив свого помічника Мауро Сіду внести в державну систему охорони здоров'я неправдиві дані про вакцинацію проти COVID-19. "Щеплення" потрібне було йому та 12-річній доньці для виїзду за кордон.

У коментарі співробітникам правоохоронних органів Мауро Сіду сказав, що передав це доручення комусь, а вже 22 грудня роздрукував сертифікати в президентському палаці. Примітно, що в цій справі фігурують ще 15 осіб, однак адвокат колишнього бразильського президента вважає звинувачення абсурдними.

"Колишній президент ніколи не наказував і не знав, що хтось із його радників виготовив сертифікати про щеплення з ідеологічно неправдивим змістом. Коли він в'їжджав до США наприкінці грудня 2022 року, у нього не просили довідку про щеплення, оскільки, будучи президентом, він був звільнений від цієї вимоги", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що підробка державних документів у Бразилії вважається серйозним злочином. Правовий аналітик Зілан Коста розповів, що якщо провину 68-річного політика буде доведено, тоді він може провести за ґратами від 2 до 12 років.

Сам Жаїр Болсонару в травні 2023 року під час допиту заперечував будь-які правопорушення.

Нагадаємо, 8 січня 2023 року прихильники Жаїра Болсонару вийшли на протести, під час яких захоплювали урядові будівлі. Демонстранти проникали до Національного конгресу і Верховного суду, а також президентської резиденції — Палацу Планалту, де живе чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

7 січня 2023 року експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару звинуватили в руйнуванні палацу. Нова перша леді країни Розанжела Лула заявила, що ексглава держави залишив у президентському "Палаці Світанку" розбиті вікна, діряві стелі, зламані дошки підлоги, порвані дивани. На додачу до цього, зникли цінні предмети мистецтва.