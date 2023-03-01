За прикладом Трампа: експрезидент Бразилії запустив свій власний мерч

Колишній президент Бразилії пропонує сувеніри та пивні кухлі зі своїм прізвищем. Політик перебуває в добровільному вигнанні у США — торік Болсонару програв вибори, не зміг переобратися і тепер представляє свій новий проєкт.

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Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару запустив іменну лінійку різної продукції, наслідуючи, мабуть, приклад експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Бразильський політик планує продавати свою продукцію на нещодавно запущеному сайті Bolsonaro Store. Він пропонує сувеніри, пивні кухлі, календарі та обробні дошки з новим брендом – своїм прізвищем.

[ + – ] Наразі Жаїр Болсонару знаходиться в США Фото: Reuters

На думку агентства, таким чином Болсонару намагається заробити на своїй популярності, продаючи мерч. Син президента Едуардо стверджує, що це не лише бізнес, а й спосіб зберегти у пам'яті всі здобутки під час його президентства. Він сказав, що найчарівнішим товаром на сайті є календар, де представлені знакові фотографії за останні чотири роки правління його батька.

[ + – ] Бейсболки стали ще одним джерелом прибутку для імперії Трампа Фото: AFP

Таким чином колишній глава держави копіює свого кумира, експрезидента США Дональда Трампа, який заробив непогані гроші на продажі бейсболок із гаслом "Зробимо Америку знову великою". Наразі така кепка продається по 50 доларів за штуку на сайті Trump Storewewebsite.

Жаїр Болсонару програв президентські вибори у Бразилії Лулі та Сілві. На початку січня тисячі прихильників колишнього глави держави, не згодні з результатами виборів, штурмували Верховний суд, Конгрес та президентський палац, прагнучи повалити нову владу. Сам Болсонару виїхав до США напередодні закінчення свого терміну.

У Бразилії розпочали розслідування щодо колишнього президента, його підозрюють у "підбурюванні та авторстві антидемократичних дій, які призвели до вандалізму та насильства".

Раніше Фокус писав, що член Ради соціал-демократичної партії Румунії пережив найгірший кошмар домашнього працівника. Він не помітив увімкнену камеру під час наради і показав своє оголене тіло.

Також повідомлялося, що нігерійського політика заарештували з великою сумою напередодні виборів. Він був затриманий за звинуваченням у відмиванні грошей після того, як за день до загальних виборів був спійманий з готівкою у розмірі 498 100 доларів США. Цілі пачки валюти виявила поліція в його машині.