Подумав, що вимкнув камеру: політик із Румунії засвітив зайве своїм колегам

Член ради соціал-демократичної партії пережив найгірший жах домашнього працівника. Він не помітив увімкнену камеру під час наради і показав своє оголене тіло.

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Альберто-Йосиф Караян, політичний діяч з Румунії, на нараді в Zoom відніс свій ноутбук у ванну кімнату, мабуть, вирішивши, що камера вимкнена, після чого роздягся догола і пішов у душ. Про це пише Daily Star.

Чоловік, на превеликий подив своїх колег, з'явився в кадрі голяка. Він почав дивитися в камеру, демонструючи своє тіло без сорочки та мокре волосся поблизу. Караян спокійно витирав воду з обличчя в той час, як його колеги щосили намагалися не засміятися.

[ + – ] Колеги щосили намагалися не засміятися. Фото: Primaria Section 1

Врешті-решт він зрозумів, що камера ввімкнена, і став безуспішно клацати по екрану, а члени зборів вибухнули реготом.

Деякі учасники зборів кричали Караяну, щоб він вимкнув камеру, але паніка була сильнішою за зусилля політика.

"Я не можу повісити трубку, я не можу повісити трубку, я приношу свої глибокі вибачення. У мене сильна застуда, я не знаю, як повісити трубку", — повторював Караян.

[ + – ] Зрештою раднику вдалося залишити розмову Фото: Primaria Section 1

Зрештою, раднику вдалося покинути розмову, але пізніше він повернувся в більш відповідному робочому одязі.

"Технології все ще грають із нами. На жаль, поспішність зіграла свою роль! Я прошу вибачення за цей прикрий інцидент. Ще раз прошу вибачення у всіх!" — написав після зборів румунський політик на своїй особистій сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що нігерійського політика заарештували з великою сумою напередодні виборів. На попередніх виборах політиків звинувачували у підтасовуванні результатів голосування шляхом купівлі голосів.

Також повідомлялося, що в британській школі спалахнув скандал через спідниці. Середня школа Рейнфорд у Мерсісайді опинилася в центрі скандалу щодо політики стосовно шкільної форми та довжини спідниць учениць, унаслідок якого деякі дівчатка пішли додому в сльозах.