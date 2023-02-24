У британській школі спалахнув скандал через спідниці: вчителі доводять школярок до сліз

Середня школа Рейнфорд у Мерсісайді опинилася в центрі скандалу щодо політики шкільної форми та довжини спідниць учениць, внаслідок якого деякі дівчата пішли додому у сльозах.

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В одній зі шкіл у Великій Британії були проведені акції протесту, понад тисячу людей підписали онлайн-петицію, висловлюючи протидію цій політиці, яку вони назвали "застарілою" та "безглуздою". Про це повідомляє Liverpool Echo.

"Моя донька прийшла додому у сльозах. Одна з найкращих учениць у своєму класі, ніколи в житті не потрапляла в неприємності, а тут таке", — розповів один із батьків газеті.

Учні вишиковувалися в ряд для перевірки довжини спідниці, немов на дворі не 2023 рік, а 1823. Одна жінка розповіла, що її онука повернулася додому в жаху, після того, як вчитель-чоловік перевіряв довжину її спідниці в присутності хлопчиків.

[ + – ] Дівчаток вишиковували у шкільній актовій залі, де перевіряли довжину їхніх спідниць. Фото: Tik-Tok

Незважаючи на критику, директор школи Ян Янг не вважає ситуацію, що виникла проблемою. Він додав, що немає доказів непрофесійної поведінки серед працівників.

"Як і в багатьох інших школах, у нас є чітка політика щодо шкільної форми. Ми прагнемо того, щоб усі наші молоді люди демонстрували та засвоювали важливість високих стандартів", — сказав керівник навчального закладу The Mirror.

У всій цій історії є і світла пляма. На знак протесту проти застарілої політики школи учні чоловічої статі одягали поверх своєї форми спідниці та збиралися у шкільних коридорах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Періс Гілтон поскаржилася на сексуальні домагання у школі. Світська левиця зізналася, що коли вона навчалася у школі Прово-Каньйон, їй та іншим ученицям проводили насильницькі медогляди.

Також повідомлялося, що в Кенії померла найстарша у світі учениця молодших класів. Онук 99-річної Прісцилли Сітієней розповів, що після відвідувань занять у школі у неї ускладнилися проблеми зі здоров'ям. Вона разом із однокласниками готувалися до випускних іспитів.