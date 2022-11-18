Навчилася читати у 92: у Кенії померла найстарша у світі учениця молодших класів (фото)

Онук 99-річної Прісцилли Сітієней розповів, що після відвідувань занять у школі у неї ускладнилися проблеми зі здоров'ям. Вона разом із однокласниками готувалися до випускних іспитів.

Related video

У Кенії померла найстарша у світі учениця молодших класів Прісцилла Сітієней, їй було 99 років. Про це розповів виданню ВВС її онук.

За його словами, 99-річна жінка померла у своєму будинку. Після відвідування занять у школі 16 листопада у неї ускладнилися проблеми зі здоров'ям. Вона та її 12-річні однокласники готувалися до випускних іспитів, які мали розпочатися наступного тижня.

Що відомо про жінку?

Прісцилла Сітієней виросла в Кенії, яка була окупована англійцями і пережила боротьбу своєї країни за незалежність. Жінка вступила до підготовчої школи Leaders Vision у 2010 році, тоді їй було 87 років. Крім того, вона понад 65 років працювала акушеркою у своєму селі Ндалат у Ріфт-Валлі.

У 2021 році вона розповіла ЮНЕСКО, що хоче мотивувати молодих матерів повернутися до школи.

"Я хотіла показати приклад не тільки їм, а й іншим дівчаткам по всьому світу, які не навчаються у школі, без освіти, між тобою та куркою не буде різниці", — сказала вона тоді

У 2015 році жінка поділилася з журналістами, що під час занять у школі нарешті навчилася читати та писати. До цього в неї такої можливості ніколи не було дитинства. Вона часто стикалася з дітьми, які не ходили до школи, і питала їх, чому.

"Я бачу дітей, які загубилися, дітей, які не мають батьків, які просто ходять колами, безнадійно. Я хочу надихнути їх піти до школи", — додала вона.

[ + – ] Перша леді Франції Бріжит Макрон і Прісцилла Сітієней

Нагадаємо, у грудні 2021 року померла найстаріша жінка в Китаї, їй було 134 роки. До останніх днів Аліміхан Сейті не мала жодних помічників.

10 листопада Фокус писав, що художниця Мері Фліп з Іллінойсу, яка зараз живе в Арізоні, відзначила свій 101-й день народження. Вона розповіла, що секрет її довголіття — текіла.