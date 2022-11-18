Научилась читать в 92: в Кении умерла старейшая в мире ученица младших классов (фото)

Внук 99-летней Присциллы Ситиеней рассказал, что после посещений занятий в школе у нее осложнились проблемы со здоровьем. Она вместе с одноклассниками готовились к выпускным экзаменам.

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В Кении умерла старейшая в мире ученица младших классов Присцилла Ситиеней, ей было 99 лет. Об этом рассказал изданию BBC ее внук.

По его словам, 99-летняя женщина скончалась в своем доме. После посещений занятий в школе 16 ноября у нее осложнились проблемы со здоровьем. Она и ее 12-летние одноклассники готовились к выпускным экзаменам, которые должны были начаться на следующей неделе.

Что известно о женщине?

Присцилла Ситиеней выросла в Кении, которая была оккупирована англичанами и пережила борьбу своей страны за независимость. Женщина поступила в подготовительную школу Leaders Vision в 2010 году, тогда ей было 87 лет. Кроме того, она более 65 лет работала акушеркой в ​​своей деревне Ндалат в Рифт-Валли.

В 2021 году она рассказала ЮНЕСКО, что хочет мотивировать молодых матерей вернуться в школу.

"Я хотела показать пример не только им, но и другим девочкам по всему миру, которые не учатся в школе, без образования, между тобой и курицей не будет разницы", — сказала она тогда

В 2015 году женщина поделилась с журналистами, что во время занятий в школе наконец-то научилась читать и писать. До этого у нее такой возможности никогда не было в детстве. Она часто сталкивалась с детьми, которые не ходили в школу, и спрашивала их, почему.

"Я вижу детей, которые потерялись, детей, у которых нет отцов, которые просто ходят по кругу, безнадежно. Я хочу вдохновить их пойти в школу", — добавила она.

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Напомним, в декабре 2021 умерла самая старая женщина в Китае, ей было 134 года. До последних дней Алимихан Сейти не имела никаких помощников.

10 ноября Фокус писал, что художница Мэри Флип из Иллинойса, которая сейчас живет в Аризоне, отметила свой 101-ый день рождения. Она рассказала, что секрет ее долголетия — текила.