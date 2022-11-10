101-летняя американская художница раскрыла секрет своего долголетия

За свою долгую жизнь Мэри Флип репенесла немало горя, но сохранила оптимизм и чувство юмора.

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Художница Мэри Флип из Иллинойса, которая сейчас живет в Аризоне, отметила свой 101-ый день рождения. Как пишет Arizona Family, во время ипровизированной вечеринки женщина, родившая и воспитавшая шестерых детей призналась, что помогло ей дожить до столь почтенного возраста.

Когда ее дочь попросила ее поделиться "секретом жизни", Мэри ответила:

"О, мой секрет. Хм, я не знаю. Текила".

Любовь к этому напитку появилась у нее еще в подростковом возрасте, когда она жила в Мексике. Жизнь не баловала ее, поскольку в 15-летнем возрасте она потеряла мать и сестру, оставшись одна. В Мексике она познакомилась со своим мужем, и пара поселилась, чтобы жить "тихой жизнью владельцев ранчо", прежде чем вернуться в Чикаго, где Мэри занялась искусством.

В этом городе у супругов родился первый ребенок, а Мэри стала известной художницей и получила признание Чикагской школы искусств.

По словам мэри, текила и творчество помогли ей и стали отдушиной, когда она воспитывала шестерых детей.

"Мне очень нравится рисовать. И я смогла понять, что вещи меняются, даже когда вы их рисуете. Таким образом, я смогла разработать и сделать их реальными. Это заняло время, но мне больше нечего было делать, кроме как растить кучу детей", – отметила старушка.

Кроме Великой депрессии в США, Мэри пережила войны, в том числе Вторую мировую, и пандемию коронавируса. Тем не менее, несмотря на все это, она сохранила отличное чувство юмора и много шутила в свой день рождения.

Несмотря на любовь к текиле, на 101-летие она употребляла только пиво Guinness.

Многие нет особо верят в то, что текила полезна, однако есть исследования, показывающие, что она имеет много преимуществ для здоровья, которые могут даже помочь жить дольше. По данным Американского химического общества, мексиканский спирт снижает кровяное давление, а исследование Университета Уэйк Форест показало, что употребление текилы снижает риск развития деменции на 37%.

Всего лишь рюмка текилы в день может даже подействовать как снотворное, помочь сбросить вес и облегчить простуду.

Напомним, британский актер Дэниел Крейг снялся в рекламе водки, представ перед зрителями постоянно танцующим.