Брутальный и танцующий: Дэниел Крейг снялся в рекламе алкоголя

Кроме Крейга, в кадре появился и режиссер ролика Тайка Вайтити.

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Британский актер Дэниел Крейг, прославившийся ролью Джеймса Бонда, стал новым послом бренда Belvedere Vodka и появился в эффектной рекламе алкогольного напитка, снятой оскароносным режиссером Тайкой Вайтити.

В кадре зрители видят Крейга, который переходит от толпы обожающих фанатов на знаменитом парижском мосту Пон-Неф к дверям роскошного отеля Cheval Blanc Paris. Он энергично танцует в холле отеля и на крыше, не останавливаясь ни на секунду.

После того, как Дэниел входит в свой номер, он находит бутылки водки Belvedere в мини-баре. Делая глоток, актер не прекращает танцевать до тех пор, пока Вайтити, также играющий роль режиссера в рекламе, кричит "Снято".

"Давай еще раз, просто будь собой", – говорит он Крейгу.

Затем Дэниел улыбается в камеру, прежде чем сделать еще один глоток.

Хореографию для ролика ставил Жакуэль Найт, а саунтрек написали возлюбленная Вайтити Рита Ора и рэпер Гиггз.

На протяжении двухминутного рекламного ролика Крейг появляется в самых разных стильных образах. Один из образов – белый смокинг, похожий на костюм, который носил его экранный герой агент 007.

Релиз кампании состоялся после того, как Крейг получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде в прошлом месяце.

"Никогда не думал, что скажу это, но это абсолютная честь – пройтись по всему Голливуду. Если измерять счастье компанией, которую мы поддерживаем, то, что я нахожусь на этой аллее в окружении всех этих легенд, делает меня очень, очень, очень счастливым человеком. Большое вам спасибо", – сказал он.

Напомним, Дэниел Крейг стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Награду он получил из рук принцессы Анны в знак признания его выдающегося вклада в кино и театр.